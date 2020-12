4 épisodes de Noël de Grey’s Anatomy à regarder avant le retour du spectacle en janvier

C’est la période la plus merveilleuse de l’année – mais pas si vous êtes L’anatomie de Grey ventilateur. Le drame médical ABC n’est généralement pas diffusé en décembre, laissant aux fans un mois et plus sans leur série préférée. Bien que ce ne soit pas le cas en 2020, il restera encore quelques semaines sans nouveaux épisodes. Pourquoi ne pas en regarder un vieux sur le thème de Noël?

« Grand-mère s’est fait écraser par un renne » (Saison 2)

Katherine Heigl comme Izzie Stevens dans «Grey’s Anatomy» | Richard Cartwright / Walt Disney Television via Getty Images

Izzie a du mal après qu’Alex l’ait trompée et décore excessivement pour Noël. Mais, à la demande de Meredith, elle et les autres stagiaires passent la journée à aider Alex à se préparer à reprendre ses planches. C’est alors que Katherine Heigl crie l’une des meilleures répliques d’Izzie dans la série: «Parce que c’est ce que Jésus ferait paniquer!»

Parmi les autres scénarios, citons Burke et Cristina qui luttent pour se comprendre mutuellement et leurs différences, une métaphore de Grinch impliquant un garçon qui a besoin d’une transplantation cardiaque et George qui tient tête à la famille désagréable d’un patient. Cela se termine avec Derek disant à Addison que Meredith n’était pas qu’une aventure: il était amoureux d’elle.

‘Holidaze’ (Saison 6)

«L’anatomie de Grey» | Danny Feld / Walt Disney Television via Getty Images

Comme l’indique son titre, cet épisode englobe la période des fêtes, de Thanksgiving au jour de l’An. Bailey a du mal à parler de son divorce à son père, et quand elle le fait, il n’est pas heureux. Et le triangle amoureux Cristina-Teddy-Owen connaît des évolutions mais finit en faveur de Cristina.

L’histoire la plus déchirante tourne sans doute autour de Richard. Après que Meredith l’ait vu boire, il achète son silence en devenant son mentor. Elle lui fait des excuses à tout le monde, même à son père, Thatcher, jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus. Une grande partie de l’humour vient de l’arrivée de la fille adolescente de Mark, même si même cela se termine par un largage de bombe.

« À la dérive et en paix » (Saison 7)

Chyler Leigh comme Lexie Gray et Eric Dane comme Mark Sloan dans «Grey’s Anatomy» | Adam Taylor / Walt Disney Television via Getty Images

Cet épisode tombe dans la catégorie adjacente à Noël. Les résidents Lexie, Jackson et April se disputent une chirurgie, ce qui conduit une infirmière à demander à Bailey de sortir. Mark rivalise pour l’affection de Lexie, et ils se remettent ensemble. Teddy rencontre Henry, un patient sans assurance, et lui propose de l’épouser pour qu’il puisse utiliser ses prestations.

Après avoir quitté des épisodes il y a, Cristina accompagne Derek lors d’un voyage de pêche, où elle apprend à lâcher prise et à avoir de la patience avec elle-même. Owen et Meredith se disputent Cristina. Et Arizona rentre à la maison, s’excusant auprès de Callie, qui lui ferme la porte au nez. Il y a des décorations et des chansons partout, mais il s’agit plus de leçons que de Noël.

‘Cours, bébé, cours’ (Saison 9)

Bianca Taylor, Kelli Kirkland et Chandra Wilson (comme Miranda Bailey) dans «Greys» Anatomy »| Ron Tom / Walt Disney Television via Getty Images

CONNEXES: « Grey’s Anatomy »: Pourquoi 1 membre original de la distribution aime revoir le pilote: « C’est sa vision d’elle-même »

Bailey a cédé au mariage de Noël de Ben, mais tout ce qui peut mal tourner le fait. Jackson et Alex double rendez-vous avec les stagiaires Stephanie et Jo, et les deux paires se rapprochent plus que prévu. La sœur de Derek, Lizzy, lui donne des nerfs pour sa main, et elle et Meredith finissent par se lier lorsque cette dernière révèle qu’elle est enceinte.

Pendant ce temps, Owen demande le divorce et Cristina apprend qu’il prend des mesures juridiques à cause de l’accident d’avion, dont il se sent responsable. Callie en a assez que l’Arizona fasse tout ce qui concerne sa jambe, et les deux se réconcilient de manière significative. Et Bailey ne se rend pas à son mariage car Adele a besoin d’une intervention chirurgicale d’urgence.