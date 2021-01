Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être jouer Roblox jeux comme un adulte. Peut-être que vos enfants adorent Roblox et vous souhaitez vous connecter avec eux via des jeux vidéo. Ou peut-être avez-vous découvert que le Roblox La chaîne YouTube compte plus de 2,75 millions d’abonnés et ne semble que croître. Quelque chose doit être spécial dans ce jeu, non? Vous auriez raison!

Meilleurs jeux Roblox pour adultes

Peu importe la raison pour laquelle vous voulez essayer Roblox en tant qu’adulte, soyez assuré qu’il existe des jeux pour chaque tranche d’âge. Cependant, sauter dans une plate-forme de plus de 40 millions de jeux peut sembler intimidant. C’est là que nous intervenons. Bien que notre liste ne capture en aucun cas chaque jeu incroyable sur Roblox, vous êtes assuré de vous amuser dans au moins un de ces choix. Si vous êtes un nouveau venu Roblox, le plaisir est le but de ce jeu!

Voici un aperçu des meilleurs Roblox jeux proposés pour adultes.

Adopte moi

Ne vous laissez pas tromper par l’esthétique « mignonne »: le numéro un Roblox le jeu a réclamé cet endroit pour une raison. Conçu pour tous les âges, Adopte moi présente un monde de jeu de rôle magique pour construire une nouvelle maison, élever des animaux mignons et faire la fête avec de nouveaux amis. Beaucoup Roblox les jeux incluent les animaux de compagnie comme attraction principale, mais aucun jeu ne fait mieux que Adopte moi. De nouveaux contenus et événements sont ajoutés régulièrement, vous ne vous ennuierez donc jamais dans ce monde.

All Stars Tower Defense

All Stars Tower Defense combine les genres anime et tower defense en un seul package addictif. Avec des dizaines de personnages d’anime classiques comme Broly et Midoriya à débloquer, ASTD crée une boucle addictive qui permet aux joueurs de revenir chaque jour, avec de nombreux codes gratuits ajoutés régulièrement. Beaucoup ont essayé de reproduire le succès de ce jeu, mais n’ont pas encore dépassé sa hauteur.

Among Us

Il n’y a pas de trucs à avoir ici: Among Us s’inspire du phénomène multijoueur 2018 devenu 2020 Among Us. Comme le jeu original, Among Us charge un groupe de joueurs innocents de déchiffrer qui se cache comme l’imposteur meurtrier. Cependant, ce qui distingue cela, c’est l’environnement 3D. Au lieu de la version descendante attendue par les adultes, Among Us fidèlement repensé familier Among Us locales avec les outils 3D fournis par Roblox. C’est un témoignage impressionnant des possibilités presque illimitées du Roblox Plate-forme.

Île Royale

Oui, Roblox a même des jeux de bataille royale pour les adultes pour gratter cette démangeaison compétitive. La prémisse de Île Royale C’est simple: entrez dans une arène et combattez jusqu’à ce que vous soyez la dernière personne debout. N’oubliez pas de faire le plein de matériaux!

Mode célèbre

Mode célèbre est l’un des jeux de mode les plus intéressants de la plateforme. Les adultes peuvent faire preuve de leurs meilleurs sens de la mode lors de la fugue virtuelle, avec une certaine concurrence dans le mélange. Les joueurs sont chronométrés lors de la conception des tenues; une fois sur la piste, c’est au jeu de décider qui a conçu la meilleure tenue. Que le meilleur designer gagne!

En relation: Les 25 meilleurs streamers et YouTubers Roblox

Jailbreak

De nombreux adultes trouveront les règles de Jailbreak familiers aux jours de leur jeunesse. Jailbreak, à sa base, est un jeu classique de « flics vs voleurs. » Les joueurs peuvent choisir pour quel côté de la loi jouer, et peuvent changer de camp à tout moment. Quel que soit le côté choisi, vous garantissez une action exaltante. Ce jeu propose des braquages, des poursuites en voiture et un arsenal de grandes armes à la disposition du joueur, le tout logé dans un grand monde ouvert. Mieux encore, l’expérience est nouvelle à chaque fois que vous vous connectez pour jouer contre de nouveaux joueurs.

L’héritage de Loomian

Les adultes trouveront une nostalgie particulière dans L’héritage de Loomian, un jeu qui emprunte le classique Pokémon formule: liez, capturez et combattez avec les monstres fictifs de Loomian pour en savoir plus sur eux. Ce jeu, cependant, va au-delà des attentes en créant un tout nouveau monde avec des monstres originaux à collectionner.

Forces fantômes

Pour les fans de FPS qui en ont besoin Appel du devoir réparer, Roblox offre de nombreuses expériences run-and-gun, peut-être l’un des jeux les plus impressionnants étant Forces fantômes. Ce jeu comprend plusieurs modes de jeu tels que Team Deathmatch, Kill Confirmed et Captured the Flag. Semblable à ses homologues à gros budget, Forces fantômes propose des matchs rapides afin que les joueurs puissent toujours entrer ou sortir à leur guise.

Mentions honorables: Mauvaises affaires, Arsenal

Quête au trésor

L’un des meilleurs jeux de fantasy sur Roblox, Quête au trésor offre une grande aventure pour tous les âges, y compris les adultes. Les joueurs peuvent choisir de se battre en tant que sorcier ou guerrier pour vaincre des boss et des monstres féroces. Il y a beaucoup de quêtes à accomplir pour des butins et des trésors rares, qui est l’un des principaux attraits de ce jeu.

Shindo Life

Semblable à All Stars Tower Defense, beaucoup Roblox référence des développeurs Shindo Life comme modèle pour leurs propres jeux. cependant, Shindo Life offre le shinobi le plus proche Naruto-expérience de style que vous pouvez obtenir sur le Roblox Plate-forme. C’est un jeu incontournable pour Roblox des joueurs de tous âges, avec autant de codes offrant des récompenses gratuites.

Si vous recherchez des récompenses gratuites dans Roblox, nous avons une tonne de codes disponibles dans notre article sur les codes de jeu Roblox! Vous pouvez également obtenir un tas de trucs gratuits via notre page Codes promotionnels Roblox.