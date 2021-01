«Bridgerton» C’est l’un des derniers grands événements du service de streaming Netflix et a déjà généré des milliers de fans à travers le monde, qui ont fait leur part pour faire de la série le cinquième meilleur lancement de l’histoire de la plateforme. Shonda rime, même créateur de ‘L’anatomie de Grey’, est à l’origine de cette nouvelle série devenue un véritable succès.

Les deux acteurs les plus importants, pour être les protagonistes de cette histoire, étaient Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor, qui a donné la vie à Simon Basset et Daphné Bridgerton. Le casting est complété par: Julia Andrews (voix de Lady Whistledon), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Clauda Jessie (Éloïse Bridgerton), Adjoa Andoh (Lady Danbury) et Lorraine Ashbourne (Mme Varley).

Jusqu’à présent, aucune voix officielle de Netflix n’est sortie pour annoncer la deuxième saison, mais ils le feront bientôt. On ne connaît pas beaucoup de détails sur ce qui va arriver, mais si le plan est d’adapter tous les romans de Julia Quinn, cela pourrait être très différent pour Daphné et Simon. En attendant, vous pouvez profiter de ces Des films à ne pas manquer si vous avez aimé ‘Bridgerton’.

10+ films à ne pas manquer si vous avez aimé Bridgerton:

1. «Orgueil et préjugés» (2005)

Les étincelles volent lorsque l’énergique Elizabeth Bennet rencontre M. Darcy, célibataire, riche et fier. Mais M. Darcy tombe amoureux à contrecœur d’une femme en dessous de sa classe. Chacun peut-il surmonter sa propre fierté et ses préjugés?

Disponible en: Netflix







2. «Petites femmes» (2019)

Jo March réfléchit sur sa vie, racontant l’histoire bien-aimée des sœurs de March: quatre jeunes femmes, chacune déterminée à vivre sa vie selon ses propres conditions.

Disponible en: HBO







3. «Mme Dalloway» (1997)

En 1923 à Londres, le parti bien planifié de la mondaine Clarissa Dalloway (Vanessa Redgrave) est éclipsé par le retour d’un vieux prétendant qu’elle avait rencontré trente-trois ans plus tôt.

Disponible en: Vidéo Amazon Prime







4. «Lady J» (2018)

Trompée par un râteau notoire, une veuve prépare sa vengeance.

Disponible en: Netflix







5. «Marie Antoinette» (2006)

Le récit de la reine emblématique mais malheureuse de France, Marie Antoinette. De ses fiançailles et mariage avec Louis XVI à 15 ans jusqu’à son règne de reine à 19 ans et jusqu’à la fin de son règne de reine, et enfin la chute de Versailles.

Disponible en: HBO







6. «Camila» (1984)

Dans l’Argentine du XIXe siècle, un bel aristocrate et un prêtre tombent amoureux et fuient les autorités militaires et le clergé.

Disponible en: Vidéo Amazon Prime







7. «L’âge de l’innocence» (1993)

Une histoire de la haute société new-yorkaise du XIXe siècle dans laquelle un jeune avocat tombe amoureux d’une femme séparée de son mari, alors qu’il est fiancé à la cousine de la femme.

Disponible en: Netflix







8. «Mary Shelley» (2017)

La vie et les actes de Mary Wollstonecraft Godwin, qui à 16 ans a rencontré le poète de 21 ans Percy Shelley, aboutissant à l’écriture de Frankenstein.

Disponible en: Netflix







9. «Devenir Jane» (2007)

Un portrait biographique d’une Jane Austen avant la célébrité et sa liaison avec un jeune irlandais.

Disponible en: Vidéo Amazon Prime







10. «Au Royaume-Uni» (2016)

L’histoire du roi Seretse Khama du Botswana et comment son mariage affectueux mais controversé avec une britannique blanche, Ruth Williams, a plongé son royaume dans un chaos politique et diplomatique.

Disponible en: Netflix