Captain America Return de Chris Evans divise les fans de Marvel

Les fans de Marvel Cinematic Universe sont divisés après que Chris Evans revienne en tant que Captain America. Plus tôt dans la journée, il a été rapporté qu’Evans était actuellement en pourparlers avec Marvel Studios pour revenir sur au moins un projet à venir avec une option pour plus. Les fans de MCU ont vu Evans comme Cap pour la dernière fois Avengers: Fin de partie, qui a tué le super-héros emblématique dans la chronologie actuelle du MCU alors qu’il voyageait dans le temps pour vivre le reste de sa vie avec Peggy Carter.

En plus de Capitaine Amérique, Avengers: Fin de partie a également tué Tony Stark et Natasha Romanoff. Avant que le film ne sort en salles, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré que tous les décès seraient permanents au sein du MCU. Cependant, Romanoff revient dans le Veuve noire film, bien qu’il ait lieu avant les événements de Fin du jeu. Maintenant, les fans se demandent si le studio remonte dans le temps pour de nouvelles aventures Captain America. Certains fans sont extrêmement excités d’apprendre qu’Evans pourrait revenir, tandis que d’autres pensent que c’est une mauvaise idée. Certains prétendent même l’avoir vu venir à un kilomètre de distance.

Steve Rogers a passé le bouclier Captain America à Sam Wilson à la fin de Avenger: Fin de partie, et de nombreux fans pensent que Wilson, alias le Falcon, devrait être celui qui adoptera le surnom à l’avenir. Un fan a déclaré: « Sam Wilson est et devrait être Captain America à l’avenir. Steve Rogers est dans le passé, littéralement. » Un autre fan déclare: « Je pense Chris Evans devrait quitter Captain America, il est sorti parfaitement! « De nombreux fans pensent qu’Evans est sorti de la manière parfaite et qu’il n’y a vraiment aucune raison de le ramener, surtout maintenant.

Un autre fan de MCU est « malade et fatigué de voir Chris Evans dans le MCU. Donnez-moi un autre Veuve noire film pour équilibrer sa nouvelle apparence. « De toute évidence, pour la plupart, les fans de MCU sont tous au sujet du retour de Chris Evans, beaucoup espérant qu’il aura un camée Le faucon et le soldat de l’hiver. D’autres espèrent que l’acteur apparaîtra dans un autre film, mais se déroulant dans le passé, ou montrant comment il a rendu les Infinity Stones. Pour le moment, on ne sait pas dans quoi Evans apparaîtra, ni quand, alors nous devrons simplement attendre et voir.

À la manière des studios Marvel, ils n’ont pas commenté le retour éventuel de Chris Evans. Evans n’a rien dit à ce sujet non plus, ce qui ne fait qu’alimenter plus de spéculations. Quant à apparaître dans The Falcon and the Winter Soldier, cela pourrait fonctionner, mais la série a récemment terminé la production et sera présentée en première sur Disney + en mars. Deadline a été le premier à annoncer que Chris Evans est en pourparlers pour éventuellement rejoindre l’univers cinématographique Marvel. Vous pouvez consulter ci-dessous quelques opinions de fans passionnés de MCU.

Sujets: Captain America