Brendan Fraser s’émeut de l’affection de ses fans sur Internet

Le mois dernier, il a présenté une excellente nouvelle pour l’acteur Brendan Fraser, qui rejoindra le casting de « Killers of the Flower Moon », le nouveau film du réalisateur légendaire Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, quelque chose qui a suscité beaucoup d’enthousiasme chez les fans de l’acteur de « The Mummy », qui semble prêt pour une nouvelle vague de succès dans sa carrière.

Le terme « Brenaissance », une combinaison de Brenan et de « renaissance » (renaissance) a commencé à émerger sur les réseaux sociaux à partir du moment où Fraser a été confirmé comme le rôle principal dans « The Whale », le nouveau film de Darren Aronofsky, en plus de participer à « No Sudden Move », la nouvelle de Steven Soderbergh.

Le grand soutien de la communauté en ligne pour Brendan Fraser, qui dans le passé était connu pour des films comme « George of the Jungle » ou « A Blast From The Past », a fait que l’acteur s’est senti ému par les paroles aimables d’un de ses fans lors d’une réunion virtuelle.

« Internet vous soutient. nous sommes tellement solidaires. Il y a tellement de gens qui vous aiment, et nous sommes heureux pour vous et nous avons hâte de voir la suite », a commenté la jeune femme à Fraser, qui avec une boule visible dans la gorge pouvait à peine contenir ses larmes, un moment qui a provoqué une plus grande vague de commentaires de soutien envers l’acteur.

9 août 2021





Au début de l’année, l’achèvement du tournage de « The Whale », le nouveau film d’Aronofsky, a été confirmé après la première de « Mother! » en 2017. Dans ce nouveau projet, Brendan Fraser incarne un professeur confiné chez lui en raison de son grave cas d’obésité morbide, cherchant à renouer avec sa fille adolescente en quête de rédemption en tant que père et en tant qu’être humain. Basé sur la pièce acclamée de Samuel D. Hunter, le film n’a pas encore de date de sortie.