Pourquoi Rocky a-t-il été supprimé de Netflix ?

Netflix

La saga avec Sylvester Stallone était à peine un an au catalogue de la plateforme de streaming. Avez-vous pu le voir dans son intégralité ?

©AmazonLe premier film est sorti en 1976.

Si vous vous demandiez ce qui est arrivé à Rocheux et pourquoi n’est-il plus disponible dans Netflix, Vous êtes au bon endroit. Vous faites probablement partie de ceux qui en octobre 2020, lorsque les films mettant en vedette Sylvester Stallone atteint le catalogue de l’entreprise qui dirige le monde de diffusioncélébré sans arrêt et même si vous aviez des escaliers, vous avez décidé d’imiter l’incontournable boxeur de Philadelphie.

Malheureusement, les six films qui composaient la franchise originale (plus tard agrandie avec l’arrivée de croire, qui lancera son troisième volet cette année) n’étaient là que depuis un an. En octobre 2021, il a été annoncé que Netflix retirerait de son catalogue tous les films liés à cette saga créée en 1976, conséquence de la persistance d’un Sylvester Stallone marre de ne pas réussir Hollywood.

Les raisons de la suppression de Rocheux de Netflix elles sont très simples : le non-renouvellement de la licence. Comme on le sait, ce film du boxeur de Philadelphie n’est pas une production originale de la plateforme, donc la distribution via le diffusion Il est commercialisé pendant une certaine période de temps. Dans le cas où le titre est jugé intéressant et qu’il suscite le débat parmi les utilisateurs ou est parmi les plus consultés, ladite licence pourra être renouvelée.

Pour Rocheuxce n’était pas de la chance et une fois la licence expirée Netflix, a été supprimé du catalogue. Si vous voulez toujours voir un film Sylvester Stallone Au sein de cette plateforme, vous avez de la chance. le N rouge Il a des titres comme Les consommables, plan d’évacuation Oui Lumière du jour. Mais au cas où vous n’auriez toujours pas renoncé à l’envie de regarder Rocheux et que vous voulez le faire, nous avons de bonnes nouvelles.

+Où voir la saga complète de Rocky

Comme indiqué ci-dessus, les films qui ne sont pas des productions originales des différentes plateformes de diffusion ils négocient leurs droits de distribution dans différentes régions. pour les amoureux de Rocheuxla sortie de Netflix Octobre 2021 était une mauvaise nouvelle, mais cela ne signifie pas qu’ils doivent recourir au piratage pour pouvoir revoir ces classiques du cinéma. Actuellement, la saga complète est disponible dans le catalogue de Amazon Prime Vidéooù vous pourrez également voir les deux films de croire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂