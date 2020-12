Meilleurs emplois à Yakuza: Like a Dragon

Dans Yakuza comme un dragon, le joueur a accès à un certain nombre de classes différentes ou «emplois» pour le principal Ichiban Kasuga et les différents personnages que vous pouvez obtenir en tant que membres du groupe dans le jeu.

La classe de travail de chaque personnage est également dotée de forces et de capacités uniques pour aider le joueur à gagner des batailles. Cela dit, dans ce guide, nous expliquerons quels sont les meilleurs emplois en Yakuza comme un dragon pour chaque caractère sont.

Meilleure classe d’emploi d’Ichiban Kasuga – Héros

En bref, la meilleure classe pour Ichi est son travail de héros par défaut, car parmi toutes les classes qui lui sont disponibles, elle reste la plus robuste jusqu’à la fin du jeu. La classe est également dotée de puissantes compétences Aoe et d’attaque globales et d’une puissance de dégâts décente si vous la combinez avec l’utilisation de sa batte de baseball de héros améliorée.

En remarque, les joueurs devraient également envisager d’assigner la classe Foreman à Ichi pour la capacité de démolition, car elle peut ouvrir des zones spécifiques dans Yakuza 7. La classe de héros a également la capacité exclusive où les ennemis se transformeront en raison de l’imagination hyperactive d’Ichi.

Meilleure classe d’emploi de Koichi Adachi – Enforcer

Koichi est le premier membre du groupe que les joueurs entrent dans le jeu et un joueur décent aussi, si vous obtenez sa classe Enforcer plus tard. Cette classe Enforcer est également sans doute le meilleur travail pour lui car elle transforme Koichi en un char capable d’absorber de grandes quantités de dégâts.

Parallèlement à cela, Koichi acquiert de nombreuses capacités avec le Travail de bourreau qui peut lui permettre de protéger ses alliés au combat. Pour ce faire, Koichi peut attirer les ennemis avec sa raillerie et les enrager avec sa capacité de coup de bouclier tout en étant capable d’infliger des dégâts décents et d’étourdir les attaques. Le travail renforce également sa résistance aux dégâts déjà excellente et ses statistiques de HP élevées.

Meilleure classe d’emploi de Yu Nanba – Homeless Guy

Semblable à Ichi, Nanba est dans le même bateau où sa classe par défaut Homeless Guy est le meilleur travail pour lui, car le travail sert essentiellement de meilleur rôle de guérison du jeu.

De plus, avec le travail de Homeless Guy, Nanba peut lancer des attaques magiques assez puissantes qui peuvent endommager plus d’un ennemi et affaiblir leur armure. Mais si vous souhaitez quelque chose de différent avec Naban, vous pouvez essayer d’utiliser le travail de musicien pour le transformer en un personnage de soutien qui peut améliorer les autres membres du groupe.

Meilleure classe d’emploi d’Eri Kamataki – Night Queen

Vers les dernières parties du jeu, vous pourrez accéder à l’exclusif Night Queen Job pour Eri, qui la transforme d’un personnage attaquant déjà formidable à un personnage magistral.

Le travail s’accompagne également d’excellentes compétences AOE et d’attaques qui peuvent laisser les ennemis endoctrinés. Cependant, son style de jeu est plus ou moins mieux adapté pour éliminer des adversaires puissants uniques afin de rendre les batailles plus faciles à gérer.

Meilleure classe d’emploi de Saeko Mukuoda – Idol

Passant à autre chose, Sakeo est l’autre membre féminine du parti que vous pouvez obtenir dans le jeu, et sa meilleure classe est le travail d’idole. C’est parce que la classe d’emplois Idol lui permet de devenir le lanceur de sorts de facto dans votre groupe.

Parallèlement à cela, ses attaques magiques sont extrêmement puissantes et peuvent appliquer des affaiblissements aux ennemis. Elle a également des sorts de soins décents, donc si vous n’utilisez pas Homeless Guy avec Naban, Idol serait la meilleure alternative.

Meilleure classe d’emploi de Tianyou Zhao – Gangster

Comme beaucoup de personnages sur cette liste, le meilleur travail de Tianyou est son personnage exclusif appelé gangster Gangster. En effet, si cela est bien fait, cela peut le transformer en un attaquant extrêmement puissant avec des dégâts élevés. Pour cette raison, nous vous recommandons de l’associer à Night Queen pour créer le duo ultime de meurtres de boss.

Meilleure classe d’emploi de Joon-gi Han – Hitman

Le prochain et dernier personnage de notre liste est Joon-gi, dont la meilleure classe est son travail exclusif à Hitman. Avec la classe Hitman attribuée, Joon-gi aura accès à plusieurs attaques puissantes qui peuvent laisser plusieurs effets de statut sur les ennemis. Hitman permettra également à Joon-gi d’accéder à trois types d’armes offrant encore plus de variété pour éliminer divers ennemis.