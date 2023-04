Super Mario Bros : une belle adaptation pour les plus petits

in

pas de spoilers

Ce jeudi, Universal Pictures présente le film d’animation inspiré du célèbre personnage de Nintendo.

© IMDbSuper Mario Bros.

Ce jeudi s’ouvre en Amérique latine super Mario Brosl’adaptation cinématographique du personnage populaire de Nintendo créé par Shigeru Miyamoto en 1985. Le film est très attendu des fans de la franchise, qui espèrent voir comment le monde des jeux vidéo a été transféré sur grand écran.

Le film suit les aventures de Mario et Luigideux plombiers impliqués dans une dangereuse mission pour sauver Princesse Peach et les habitants de Royaume Champignon des méchants Bowser. Le casting original est dirigé par Jack Black, Chris Pratt et Anya Taylor-Joyparmi d’autres acteurs talentueux.

Il est important de mettre l’attention sur super Mario Bros Il s’adresse principalement aux enfants. L’intrigue n’est pas très complexe et les personnages n’ont pas une grande profondeur, mais cela ne signifie pas que ce n’est pas une expérience divertissante pour toute la famille.

Malgré sa simplicité, le film a la dose nécessaire d’oeufs de Pâques et de références à la franchise jeux video divertir les adultes qui accompagnent les enfants au cinéma. De plus, il faut ajouter plusieurs moments amusants avec humour pour toute la famille. N’oubliez pas de le voir au cinéma !

+Y a-t-il une scène post-générique dans Super Mario Bros ?

Ne vous enfuyez pas à la fin du film. super Mario Bros a une scène post-générique qui fait allusion à un œuf de Pâques qui est montré tout au long du film et que seuls les vrais fans de la franchise reconnaîtront. Il n’y a toujours pas de suite officiellement confirmée mais tout indique que ce ne sera pas tout ce que nous verrons.

