Rien à voir avec Regé-Jean Page ou Jonathan Bailey, Netflix a un nouveau coup de cœur et il n’est pas britannique

Jonathan Bailey et Régé-Jean Page se sont imposés comme les hommes de tête de Netflix grâce à leur passage en Bridgerton. Mais maintenant, un nouvel acteur a attiré plus d’attention : qui est-il ?

Ça ne fait pas de doute que Bridgerton est l’une des séries les plus emblématiques de Netflix. Sa première saison, lancée en 2020, a été un succès mondial au point qu’elle est devenue la fiction la plus regardée de l’histoire de la plateforme. En effet, en huit épisodes, l’intrigue romantique qui a façonné Shonda Rhimes a captivé des milliers d’utilisateurs à travers le monde qui ont été enchantés par l’amour entre Daphné et Simon.

A tel point que, dit le succès qu’il a eu Bridgertonobtenant 82 millions de vues au cours de son premier mois de diffusion sur Netflix, a fait sauter l’ensemble du casting à la renommée internationale. Parmi eux figurent bien entendu Rege-Jean Page Oui Jonathan Baileyqui étaient également considérés les nouveaux galants de la tribune. Le premier a joué le Duc de Hastings dans la première édition, tandis que la seconde était le protagoniste de la saison créée le 25 mars.

Et, malgré le fait que Jean Page ne revienne pas dans la peau de Simón Basset pour les nouveaux chapitres, il est toujours bien rappelé par tous les fans qui suivent désormais chacun de ses projets. Quant à Jonathan Bailey, l’acteur a captivé, une fois de plus, les adeptes de Bridgerton dans la nouvelle édition où il se met une fois de plus dans la peau de anthony et a pris le rôle exclusif de fiction basée sur les livres de Julia Quinn.

Cependant, il convient de noter que récemment, le rôle d’hommes de premier plan avec lesquels Regé et Jonathan étaient catalogués a été dépassé. Apparemment, maintenant, qui a captivé des milliers de téléspectateurs est André Lamoglia, le dernier né de Élitela série espagnole qui vient de sortir sa cinquième saison sur le géant du streaming. Dans le strip, l’acteur donne vie à Ivanl’intérêt amoureux de Patrick (Manu Ríos) et Ari (Carla Díaz) et est l’un des plus importants des nouveaux chapitres.

Près de Valentina Zenere, André Lamoglia j’arrive à Élite pour tout changer avec votre personnage. Fils d’un footballeur célèbre, le jeune homme entre à Las Encinas et doit faire face à de nouvelles adversités et à des décisions qu’il n’aurait jamais imaginées. Sans aucun doute, un rôle qui a réussi à enchanter des milliers de personnes et, à son tour, l’apparence physique de l’artiste a été un point en faveur pour que les fans puissent le classer comme le nouveau coup de cœur de Netflix.

