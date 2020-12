Nettoyer votre PC: comment nettoyer à nouveau votre ordinateur

Le nettoyage régulier du PC devrait être une évidence pour chaque utilisateur. Nous vous dirons ce qui est important et quelles erreurs doivent être évitées.

Pourquoi nettoyer le PC?

Outre le fait qu’un ordinateur sale n’est pas un joli spectacle, trop de poussière à l’intérieur de l’appareil peut nuire à ses performances. Les PC équipés de processeurs puissants et en particulier les cartes graphiques chauffent inévitablement pendant le fonctionnement et doivent donc être refroidis activement. Dans la grande majorité des cas, cela se fait en introduisant de l’air, ce qui entraîne généralement également de la poussière qui se dépose à l’intérieur de l’ordinateur.

Les poussières déposées sur les composants sensibles ou sur les ventilateurs peuvent alors rendre l’alimentation en air plus difficile et même augmenter le développement de chaleur. La conséquence est une limitation précoce des performances du processeur ou des graphiques en raison de températures trop élevées. De plus, des températures très élevées peuvent réduire la durée de vie des composants individuels.

Nettoyez le boîtier du PC et le filtre à poussière

Commençons par le logement. Un extérieur poussiéreux et sale n’est pas agréable à regarder. Il est donc conseillé de revoir régulièrement le boîtier avec le chiffon à poussière et de ne pas oublier le dos. C’est là que se trouvent généralement la plupart des connexions et diverses sorties de ventilation, là où la poussière s’accumule rapidement, qui est soufflée à travers le boîtier et à nouveau par les ventilateurs.

De nombreux boîtiers PC ont des filtres à poussière dans les endroits où l’air frais est aspiré dans le châssis par les ventilateurs. Celles-ci servent logiquement à attraper la majorité de la poussière afin qu’elle ne pénètre même pas à l’intérieur. Cependant, cela signifie que les filtres à poussière s’encrassent rapidement et doivent être nettoyés régulièrement, sinon ils ne laisseront plus passer suffisamment d’air. Un spray d’air comprimé, un chiffon à poussière ou un aspirateur avec un aspirateur avec une brosse sont les mieux adaptés pour cela.

Si les filtres à poussière peuvent être facilement retirés, vous pouvez même les nettoyer avec de l’eau. Assurez-vous simplement qu’ils sont complètement secs avant de les remettre en place.

Nettoyez l’intérieur et le ventilateur du PC

Allons à l’intérieur du PC. Avant d’ouvrir l’ordinateur, vous devez dans tous les cas le débrancher. Vous devez vous mettre à la terre une fois, par exemple en saisissant un morceau de tuyau de chauffage non peint avec votre main. Vous pouvez également mettre des gants en caoutchouc ou faire tout le travail sur un tampon en caoutchouc.

La quantité de poussière qui s’est déposée sur votre ordinateur et à quels endroits dépend du moment où vous l’avez nettoyé pour la dernière fois et de la disposition des composants. L’expérience a montré que la plupart de la poussière se dépose sur les pales du ventilateur – directement sur les ventilateurs du boîtier, le refroidisseur du processeur et les entrées de ventilation de la carte graphique. Le bloc d’alimentation dispose également souvent d’une entrée d’air où la poussière est déposée.

Pour un nettoyage grossier, vous pouvez à nouveau utiliser un aspirateur avec une brosse, mais réglez l’appareil sur un niveau d’aspiration bas. Vous pouvez éliminer la poussière tenace avec un spray à air comprimé, pour les zones très sales, vous pouvez utiliser des cotons-tiges ou une brosse à dents non utilisée. Veillez cependant à bien éliminer la poussière et à ne pas la diffuser davantage dans le boîtier. Utilisez un ou deux cotons-tiges par pale de ventilateur.

Retirer le ventilateur Si les ventilateurs à l'intérieur de l'ordinateur sont trop sales, vous devez les retirer et les nettoyer soigneusement. Lorsque vous retirez le dissipateur de chaleur du processeur, assurez-vous que la nouvelle pâte thermique doit ensuite être distribuée sur le processeur. La réinsertion doit être effectuée avec une pression aussi uniforme que possible, sinon les broches sensibles situées sous le processeur pourraient se plier.

Pour la poussière qui se dépose sur la carte mère et autres composants sensibles, les cotons-tiges et les brosses à dents sont interdits. Ici, vous ne devez travailler qu’avec de l’air comprimé pour éliminer la saleté.

Puisque vous êtes de toute façon actuellement à l’intérieur du PC, vous devez également vérifier les câbles. Surtout lorsqu’ils sont au milieu du flux d’air, de la poussière s’y dépose également. Vous pouvez simplement l’essuyer avec un chiffon à poussière. Dans l’idéal, cependant, vous devriez avoir posé les câbles dans l’ordinateur afin qu’ils ne soient pas dans le flux d’air entre les ventilateurs d’entrée et de sortie.

Nettoyez la souris et le clavier

Le PC comprend généralement deux accessoires que nous avons toujours en main: une souris et un clavier. Heureusement, les deux peuvent être facilement nettoyés avec des lingettes humides. De temps en temps, vous pouvez même utiliser de l’eau ou au moins un chiffon humide, contrairement à la croyance populaire, de nombreuses souris et claviers sont très bien étanches. Ils ne doivent être débranchés que pour le nettoyage ou retirés des batteries et complètement séchés après le nettoyage. Afin de libérer les espaces entre les touches du clavier de la poussière et de la saleté, un jet d’air comprimé est recommandé.

Vous devez nettoyer la souris et le clavier toutes les deux à quatre semaines environ, mais au plus tard lorsque des saletés visibles s’y déposent.

Nettoyez le moniteur

Le nettoyage du moniteur est l’une des choses les plus difficiles à faire pour nettoyer votre PC. Un chiffon en microfibre aide à lutter contre la poussière. Mais quand il s’agit de taches collées ou d’éclaboussures, les choses se compliquent. Dans tous les cas, vous devez déconnecter le moniteur de l’alimentation électrique avant le nettoyage, puis nettoyer soigneusement les zones souillées avec des lingettes humides ou un kit de nettoyage spécial pour les écrans LC. Les nettoyants pour vitres classiques, en revanche, ne font pas grand-chose et ne provoquent que de vilaines traces sur le couvercle en plastique du moniteur.

En aucun cas, du liquide ne doit couler sous le couvercle de l’écran, car cela pourrait endommager le panneau. Une pression excessive peut également endommager l’écran.

À quelle fréquence le PC doit-il être nettoyé?

Si le PC doit fonctionner de manière fiable sur le long terme, nous vous recommandons de nettoyer l’intérieur au moins une fois par an. Passé ce délai, les composants ne doivent pas être excessivement sales afin que le nettoyage ne prenne pas trop de temps. De l’extérieur, un époussetage régulier est recommandé dans le cadre du nettoyage général de la maison.

Vous devez nettoyer la souris et le clavier environ tous les deux à quatre, car c’est là que la plupart des germes et des bactéries se rassemblent. Quand il s’agit du moniteur, cela dépend de sa saleté. Les taches visibles deviennent rapidement gênantes et sont une bonne indication qu’il est temps de nettoyer à nouveau l’écran.