Megan Fox réplique aux critiques concernant l’écart d’âge entre elle et Machine Gun Kelly

Megan Fox et Machine Gun Kelly se fréquentent depuis juin 2020.

Megan Fox a riposté aux critiques concernant l’écart d’âge dans sa relation avec son petit ami Machine Gun Kelly.

le le corps de Jennifer L’actrice, qui à 35 ans n’a que quatre ans de plus que Machine Gun Kelly, a confirmé sa relation avec l’acteur et chanteur en juin 2020, peu de temps après son apparition dans le clip de son tube « Bloody Valentine ». Depuis, le couple est absolument amoureux l’un de l’autre (MGK porte même une fiole de sang de Megan autour du cou…)

Cependant, apparemment, les gens ont eu un problème avec le fait que Megan n’a que quelques années de plus que MGK. Elle a confié à InStyle : « Vous voulez parler de patriarcat ? Le fait qu’il a quatre ans de moins que moi et que les gens veulent agir comme si je sortais avec un homme plus jeune. Il a 31 ans et j’en ai 35.

LIRE LA SUITE: Megan Fox veut une suite ou une émission télévisée de Jennifer’s Body

À 35 ans, Megan n’a que quatre ans de plus que MGK. Photo : Rodin Eckenroth/Getty Images, Phillip Faraone/Getty Images pour iHeartMedia

« D’accord, il a vécu comme s’il avait 19 ans toute sa vie, mais il n’en a pas 19. Personne ne clignerait des yeux deux fois si George Clooney sortait avec quelqu’un de quatre ans plus jeune. »

Elle a ajouté: « Quatre ans? Va te faire foutre. Nous aurions été au lycée ensemble. C’est tellement ridicule que les femmes soient traitées de cette façon. »

Megan a toujours dénoncé la misogynie à Hollywood après en avoir été victime tout au long de sa carrière. En 2009, Megan n’a pas été réembauchée pour Transformers: le côté sombre de la lune bien qu’elle ait joué dans les deux films précédents parce qu’elle a appelé le réalisateur du film, Michael Bay, Napoléon et l’a comparé à Hitler dans une interview.

2020 American Music Awards – Dans les coulisses. Photo : Emma McIntyre /AMA2020/Getty Images pour dcp

« J’ai été amenée dehors, lapidée et assassinée à un moment donné », a expliqué Megan. « Et puis soudain, tout le monde se dit : ‘Attendez une seconde. Nous n’aurions pas dû faire ça. Ramenons-la.' »

Elle a poursuivi: « Je devais adopter un système de croyance selon lequel j’étais la seule à prendre soin de moi et à être là pour moi-même parce que j’allais constamment être exclue ou rejetée. »

LIRE LA SUITE: Le frère de Mac Miller appelle le film Machine Gun Kelly inspiré de la vie de Mac

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂