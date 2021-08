Maitland Ward parle de ses « très peu » limites dans le porno

Fleshlight Masturbateur Maitland Ward Anus Tight Chicks

Fleshlight, la marque qui vend le plus de masturbateurs dans le monde, nous propose le Masturbateur Maitland Ward Anus Tight Chicks de Fleshlight Girls parmi sa gamme de Fleshlight Girls. En effet le masturbateur est moulé sur l'anus de la célèbre star du porno Maitland Ward ! Maitland Ward est une actrice X américaine, cette sublime rousse a désormais une réputation internationale qui lui vaut ce Fleshlight Girls à son effigie. Son anus est reproduit avec la plus grande exactitude. Une gravure de la signature de l’actrice est présente sur le masturbateur. Née en Californie en 1977, Maitland a commencé sa carrière à la télévision à l’âge de 17 ans. Elle joue dans plusieurs films et séries grand public tels que la série Incorrigible Cory. Son goût pour le cosplay et les vêtements sexy, ainsi que son envie de ne pas passer indéfiniment pour une femme douce et innocente l’ont amenée progressivement vers le milieu des films pour adultes et elle tourne sa premièce scène en 2019 ! Avec seulement une cinquantaine de scènes à son actif, elle a été immédiatement remarquée et cumule déjà 12 récompenses prestigieuses telles que Best Leading Actress aux AVN Awards en 2021 ou Best Sex Scene aux Xbiz Awards en 2020. Le masturbateur s’ouvre sur une cavité avec des reliefs, suivie par différentes chambres et textures aux cavités de plus en plus étroites et serrées. Découvrez des sensations différentes à chaque centimètre en pénétrant profondément dans votre masturbateur Maitland Ward ! Il vous procurera un plaisir intense comparable à une véritable sodomie grâce au capuchon situé à l'arrière du Fleshlight qui vous permettra de faire varier l'effet de succion. Le Masturbateur Maitland Ward Anus Tight Chicks est fabriqué en silicone hypoallergénique breveté sous le nom de SuperSkin qui offre un réalisme époustouflant et il est totalement étanche pour une utilisation sous la douche et un nettoyage facile. Son boîtier à la couleur blanc nacré est fabriqué en ABS de haute qualité et un échantillon de lubrifiant à base d'eau est fourni dans la boîte. Pour une utilisation optimale de votre sextoy, espaceplaisir vous recommande d'utiliser un lubrifiant à base d'eau. Veillez à bien nettoyer votre sextoy avant et après chaque utilisation.