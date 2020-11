Que mange Billie Eilish en une journée en tournée?

Elle est connue pour ses clips musicaux effrayants et ses chansons uniques. Billie Eilish est également une vegan connue, expliquant pourquoi elle choisit ce style de vie dans un certain nombre d’entretiens.

Que mange l’artiste de «Everything I Wanted» pendant qu’elle est en tournée? Voici ce que nous savons de cette artiste, de ses plats préférés et de son régime à base de plantes.

Billie Eilish s’en tient à son régime à base de plantes pendant qu’elle est en tournée

Cette artiste prône l’environnement avec sa musique et son alimentation. Eilish a grandi végétarien mais, en 2014, Eilish est passée au véganisme. Cela signifie qu’elle s’abstient de viande, de poisson et de produits laitiers. Au début, dit-elle, rester fidèle à son régime alimentaire était difficile à l’étranger.

«Les premières tournées que nous avons faites, j’avais l’habitude de perdre du poids parce que je ne mangeais jamais et ce n’était pas mon choix, car c’était juste que nous ne pouvions presque jamais rien manger, surtout en Europe», a déclaré Billie Eilish lors d’une interview avec Variety.

«Mais maintenant, nous prenons un peu de poids lorsque nous sommes en tournée, car nous avons tellement de monde et tout leur travail consiste à nous procurer de la nourriture. C’est vraiment un bon moment pour être végétalien dans la vie car «il y a beaucoup d’endroits», a-t-elle poursuivi.

Quels sont les plats préférés de Billie Eilish?

Lorsqu’il s’agit de plats préférés, Eilish partage souvent des photos avec ses adeptes. Selon The Things, le chanteur de «Bad Guy» peut être vu tenant un smoothie lors de ses déplacements. Cependant, elle partage souvent certains de ses plats végétaliens préférés, appréciés à la maison et en se produisant à travers le pays.

Son amour pour les avocats n’est pas un secret, car elle publiait souvent des photos d’elle-même avec des filtres sur le thème de l’avocat. En ce qui concerne les salades, l’artiste a même publié des photos de l’un de ses endroits préférés de Miami appelé Love Life Café..

Finneas O’Connell et Billie Eilish en concert sur la scène de Billie Eilish ‘Où allons-nous?’ Tour du monde | Kevin Mazur / Getty Images pour Live Nation

Billie Eilish a partagé qu’elle cuisinait quand elle était stressée

En tant que superstar avec des millions de fans, il y a plusieurs façons pour Eilish de décompresser, et nous ne parlons pas seulement de regarder des fringales Le bureau. Pour une interview, l’artiste a partagé qu’elle aime cuisiner lorsqu’elle est stressée.

« C’est une chose thérapeutique pour moi de cuisiner », a déclaré Eilish, selon Veg News. «Chaque fois que je suis stressé, je prépare des biscuits aux pépites de chocolat au beurre d’arachide.»

Bien sûr, cet artiste a été considérablement occupé à écrire de la musique et n’a pas beaucoup de temps pour cuisiner. Elle a récemment publié sa chanson et son clip intitulé «My Future», ainsi qu’une chanson pour le prochain film de James Bond, intitulée «No Time to Die».

Les fans peuvent en savoir plus sur cette artiste sur ses plateformes de médias sociaux. Musique d’Eilish, y compris son album Quand nous nous endormons tous, où allons-nous, est disponible sur les plates-formes musicales telles que Spotify, Apple Music et Tidal.

