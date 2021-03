La sitcom de faction de NBC The Good Place: un «ingénieur» attaché à l’arc, nommé Michael, accueille un mort tardif

«Arizona sleazeball» a nommé Eleanor Shellstrop dans son bureau dans un passé extraordinaire, pour lui révéler le mystère du fonctionnement de l’univers. À partir de cette seconde, le spectacle présenterait un défilé de déviants importants, certains agréables et certains antagonistes à la mission essentielle d’Eleanor dans la mort: avoir un frisson dans l’au-delà.

Une partie des personnages de The Good Place a exigé des esprits maléfiques, masqués en tant que personnes. Certains sont des gens qui agissent comme des esprits maléfiques. Dans l’ensemble, ils ont aidé à raconter une histoire ennuyeuse de quatre saisons sur la façon dont notre univers est devenu odieux – et sur la façon dont nous pourrions éventuellement y remédier. C’est une histoire qui est enfin arrivée à sa fin dans la finale de l’arrangement tout compris de ce soir.

Le récapitulatif positionné des joueurs de The Good Place ci-dessous est limité à toute personne qui a eu un impact énorme sur l’activité. C’est formidable que les universitaires de l’émission aient donné différents serveurs, agents et barmen dans leurs scènes australiennes en détournant des noms comme «Eeth Kurban» et «Naomi Nats», mais aucune de ces personnes n’a beaucoup affecté l’excursion d’Eleanor. De plus, si ce n’est pas trop de problèmes, notez qu’il y a très peu à gagner en faisant de bonnes qualifications entre – par exemple – Betsy et Brittany ou Chad et Chet, de sorte que certaines sous-catégories plus importantes de personnages de Good Place ont été regroupées.

L’objectif général ici est de donner un adieu légitime à chacun des cinglés, des imbéciles et des renégats qui ont rendu cette sitcom si exceptionnellement amusante et donc incroyablement intelligente. Une partie des individus les plus terribles de la série (et des démons et des Janets) a fini par faire partie de ses meilleurs personnages. C’est également une démonstration de l’élégance de la composition de The Good Place, c’est que ses personnages les plus proches de la perfection sont ceux que les fans ont le plus vu.

Alors bienvenue à A Good Place! Tout va bien. Nous devons rencontrer les voisins.

Fabriqués par la super-PC Janet (avec l’aide de son effort initialement déformé pour créer un individu, Derek), ces humanoïdes sans fioritures ne font jamais grand-chose dans la série, à part peupler la fondation dans le quartier et les cascades de la saison quatre ont récemment expiré. cobayes à croire qu’ils sont dans un bon endroit. La qualité la plus sensible des nourrissons? Comme toute personne authentique et sensée, ils ne sont pas émus par les efforts non professionnels de Michael pour devenir un parolier ou un interprète potentiellement performant.

Les érudits de Good Place ont normalement fait une belle démonstration de trouver une sorte d’harmonie entre ridiculiser les irritations ordinaires de nos certifiables et montrer une certaine empathie pour ceux qui sont capables. Grâce à aucun problème de l’artiste extrêmement intelligent Brandon Scott Jones, la personnalité de John Wheaton – un écrivain de reportage en ligne récemment décédé, a expédié la variante de test de la quatrième saison du quartier pour torturer Tahani – n’a jamais complètement cliqué, peut-être au motif qu’il semblait que le spectacle était plus désireux de percer un personnage Web peu profond et méchant que de le faire complètement ajusté.

Cet enfant canadien minimal et désagréable apparaît juste dans environ un moment d’une scène solitaire (saison 3 «Ne laissez pas la bonne vie vous passer»), dans laquelle il fait du vélo sur la propriété d’un reclus miséricordieux et commence à pousser la personne âgée. Pourtant, Raymond répond à un besoin, car il représente par coïncidence pour Michael et Janet que Doug Forcett – l’humain prestigieux à travers l’univers pour minimiser au mieux le cadre des «focus» de l’éternité – a été une sève sans espoir depuis le moment où il a vu la lumière. C’est alors que Michael commence à comprendre qu’être «acceptable» ne s’apparente pas vraiment à «une vie décente».

Après l’énorme « Bonté, c’est le mauvais endroit » découvert vers la fin de la première saison, la série (et Michael) a fait une réinitialisation vers le début de la saison deux, ramenant les gens dans un quartier quelque peu changé et leur donnant la peau- adaptez les mauvais esprits comme partenaires parfaits. Grâce à divers redémarrages qui en ont résulté, les quatre centres ont été accablés par une progression de complices douloureux, y compris un semblant de Luang (qui a contraint le DJ de Jacksonville Jason Mendoza à rester dans son prêtre bouddhiste Jianyu persona à peu près un jour après jour) et Quinton Timeclock (qui a agi comme Tomas, un bricoleur de petite taille qui a fait habiller Tahani comme «un plombier… ou est-ce un balayage des latrines?»). Peut-être que le meilleur partenaire parfait bidon de tous a été présenté dans un flashback de la saison quatre:

