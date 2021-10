Megan Fox explique le moment bizarre où elle a rencontré pour la première fois son petit ami Machine Gun Kelly

Le couple puissant a fait une séance photo avec British GQ et ils ont dévoilé leur âme sur la façon dont ils sont connectés dans le corps, l’esprit et l’esprit.

« Cette chose étrange s’est produite. Nous ne nous sommes pas vus », a-t-elle déclaré. « Je ne me souviens pas de ton visage… Et je me serais certainement souvenu de son visage.

« Je me souviens juste de cette grande créature blonde et fantomatique et j’ai levé les yeux et je me suis dit : ‘Tu sens l’herbe’.