Chucky sait exactement comment il tuerait Freddy Krueger, Michael Myers et Hannibal Lecter

Chucky a toujours été un petit meurtrier arrogant. La poupée de la taille d’une pinte avec le fanfaron de 10 gallons n’est pas timide lorsqu’elle discute des icônes d’horreur inférieures qui osent se comparer à la sensation rousse, salopette et tueuse. Il s’est récemment entretenu avec EW pour discuter de sa prochaine série et en a profité pour faire savoir à ces abatteurs de second ordre à quoi s’attendre s’ils croisaient un jour son chemin.

Le surnom d’Hannibal Lecter, Hannibal le Cannibale, ferait en sorte que la plupart des gens verrouillent leurs portes et cachent leurs condiments, mais pas Chucky. Il a des projets pour le connaisseur de cadavres.

« Je ne mangerais pas son foie; le foie est dégoûtant. Et les fèves me font péter. Le cerveau d’Hannibal est la dernière chose que je mangerais – tout le monde sait que cela peut vous donner la maladie de la vache folle. C’est pourquoi Leatherface est si fou Peut-être que je transformerais Hannibal en chiens chili et le mangerais avec des frites et un coca. Le gars est un putain de snob, il mourrait de honte. «

Freddy Krueger apparaissant dans vos rêves est un signe certain que vous n’entendrez pas le réveil le matin. L’homme avec la tasse brûlée et le gant pointu, pourrait non seulement avoir de la douleur physique distribuée par Chucky, il pourrait se blesser!

« C’est un mec plutôt cool. Nous traînons dans mes cauchemars. Quoi qu’il en soit, Freddy raconte les blagues les plus lamentables que vous ayez jamais entendues. Rien que pour ça, il mérite de mourir. Alors je lui donnerais juste un avant-goût de sa propre médecine. Je lui donnerais un calembour à mort : « Hé, Freddy, voici ma définition de la fiction slash ! Ou : ‘Tu es un vrai rêve devenu grue !’ Tu vois ? C’est douloureux, n’est-ce pas ?

Pour ce qui est de Annabelle, Tiffany Valentine est plus que équipée pour affronter la terreur à queue de cochon. Chucky laisse sa moitié prendre les devants, poupée à poupée.

« Tiffany dit qu’elle ferait celui-ci pour moi. Annie et Tiff, elles se détestent. Je vais laisser Tiff parler d’elle-même: ‘Chucky exagère. Je ne déteste pas Anna Dumb-belle – je suis juste désolé pour elle . Imaginez traverser la vie avec ce visage. Et ces cheveux – à quoi pense-t-elle ? Je la sortirais de sa misère en mettant de l’acide dans sa crème contre la rosacée.' »

Michael Myers est peut-être un pur mal, mais il ferait mieux d’accélérer le rythme si le trancheur et le coupeur de deux pieds et de changement peuvent le distancer.

« Je venais de le harceler. Le mec est lent. De plus, mon couteau de boucher est plus gros. »

De toute façon tu le tranches (hein ?), tu veux pas être sur Chucky et sa Saint-Valentin Kill Bill liste. Ils ne veulent pas seulement se venger. Ils cherchent un peu de récréation ! Voyez le duo en action alors qu’ils affrontent une multitude de nouvelles victimes dans Chucky, la nouvelle série USA/SYFY.

Zackary Arthur dirige la nouvelle distribution en tant que Jake Wheeler avec ses co-stars, dont Bjorgvin Arnarson en tant que Devon Evans, Alyvia Alyn Lind en tant que Lexy Cross, Teo Briones en tant que Junior Wheeler, Devon Sawa en tant que Lucas Wheeler et Lexa Doig en tant que Bree Wheeler. Aux côtés de Brad Dourif en tant que Chucky, les stars de la franchise de retour incluent Jennifer Tilly en tant que Tiffany Valentine, Fiona Dourif en tant que Nica Pierce, Alex Vincent en tant qu’Andy Barclay et Christine Elise en tant que Kyle. Don Mancini, qui a écrit la franchise cinématographique, a écrit l’adaptation télévisée, dirigera le premier épisode et servira de showrunner.

Regardez la première de Chucky, 12 octobre à 10/9c sur SYFY et USA. Cette nouvelle a été initialement publiée sur Entertainment Weekly.

Sujets : Chucky, Cauchemar sur Elm Street, Halloween