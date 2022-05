Les acteurs qui pourraient jouer dans un live-action des Chevaliers du Zodiaque

Animé

Entre octobre 1986 et avril 1989, Toei Animation s’est chargé d’adapter l’un des mangas dont les enfants se sont le plus souvenus à la fin des années 1980 et au début des années 1990.

©IMDBLes Chevaliers du Zodiaque ont fait leurs débuts sur le petit écran en 1986.

Il y a plus de trois décennies, Toei Animation avait pour tâche de porter au petit écran Les chevaliers du zodiaque. Avec Saint Seiya Comme son nom d’origine, la série diffusée entre octobre 1986 et avril 1989 a été commandée pour adapter l’œuvre de Masami Kurumada dans lequel un groupe d’hommes a été sélectionné par Saori (en qui la déesse s’était réincarnée Athéna) pour sauver le monde. Avec tant d’adaptations action en direct faire le tour et anime qui ont déjà frappé le grand écran avec de vraies personnes, comme Dragon Ballnous comptons réfléchir à quels acteurs pourraient réaliser une version action en direct de Les chevaliers du zodiaque.

+ Les 6 acteurs qui pourraient jouer dans Les Chevaliers du Zodiaque

Timothée Chalamet

L’acteur que l’on a récemment vu dans dunes et qui depuis quelques temps fait partie des favoris de sa génération a tous les ingrédients pour devenir Seiya. Il y a même une certaine ressemblance physique qui le favorise. Peut-être, la formation faite pour le film de Denis Villeneuve Il vous aidera à vous mettre dans la peau du leader de Les chevaliers du zodiaque.

Tanner Buchanan

L’acteur qui joue voler dans cobra kai a en sa faveur la connaissance des arts martiaux qui pourrait le favoriser pour faire des scènes d’action dans ce action en direct. Physiquement, il pourrait être choisi pour incarner Hyōga, le chevalier du cygne. Pouvez-vous l’imaginer faire la chorégraphie de Diamond Dust?

Harry Styles

De plus en plus tourné vers le monde du jeu d’acteur, le musicien derrière « Sucre de pastèque » pourrait être une sage décision de faire partie de Les chevaliers du zodiaque. Votre arrivée à merveille il se rend déjà compte qu’il semble aimer le genre action et aventure, et on pourrait l’imaginer dans la peau de Évitez le chevalier d’Andromède.

Poulter

L’acteur qui vient également de rejoindre merveille interpréter à sorcier adam il a déjà toute la présence physique pour être un gentleman aussi important que le Fénix. De plus, il y a un certain charisme qu’il a dans sa façon de parler et de se présenter qui pourrait tranquillement servir à donner vie à un personnage aussi controversé que Ikki.

Jacob Elordi

On ne peut imaginer une adaptation destinée au jeune public sans la présence d’un des acteurs du moment. l’étoile de euphorie Oui la cabine des baisers pourrait être le choix idéal pour vous mettre à la place de Shiryū, le chevalier dragon. Bien sûr, nous devrons voir combien de temps ses cheveux ont l’air.

Millie Bobby Brown

Avec choses étranges proche de sa fin et d’un poids de star indiscutable, force est de constater que Millie Bobby Brown a tous les chiffres pour continuer à rejoindre des productions de haut vol. Par conséquent, nous pourrions le considérer comme Saorile chef de Les chevaliers du zodiaque et responsable de sauver le monde. Qu’en penses-tu?

