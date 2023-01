Tyler Posey veut un autre spin-off de Teen Wolf

Avec Teen Wolf : The Movie et Wolf Pack déjà disponibles sur Paramount+, l’univers Teen Wolf pourrait recevoir encore plus de nouvelles histoires.

Quelques jours après la première de Teen Wolf : le film et Meute de loupsle premier spin-off de la franchise avec Sarah Michelle Gellar, Tyler Posey veut plus d’histoires dans l’univers de la populaire série pour adolescents pour explorer de nouveaux angles.





Sorti en 2011 sur MTV, Teen Wolf est devenu un phénomène chez les adolescents, réussissant à durer six saisons et un total de 100 épisodes qui ont exploré l’histoire de Scott McCall de Posey, qui est mordu et transformé en loup-garou, devant faire face à la responsabilité de ses capacités dans l’un des plus compliqués périodes de la vie.

L’acteur était tellement attaché au personnage et à son développement, surtout après le film qui présentait une version plus adulte, qu’il aimerait explorer ces nouveaux aspects dans un autre projet (via TVLine) :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Évidemment, j’aimerais faire plus de Teen Wolf. Nous n’avons toujours pas pu voir ces personnages à l’âge adulte. Ce film dure peut-être deux jours dans le monde de Teen Wolf, et ils sont plongés dans ce chaos tout le temps. Vous ne les voyez jamais juste être des adultes les uns avec les autres. »





À quoi s’attendre de Teen Wolf: The Movie and Wolf Pack

Paramount+

A la fois le nouveau Teen Wolf film et la première émission dérivée, Meute de loups, ont été une agréable surprise pour Paramount+, le film devenant le plus regardé le premier jour après ses débuts dans l’histoire de la plateforme. Ici vous pouvez lire le synopsis de Teen Wolf : le film:

« Une pleine lune se lève à Beacon Hills, et avec elle un mal terrifiant a émergé. Les loups hurlent à nouveau, appelant au retour des Banshees, des Werecoyotes, des Hellhounds, des Kitsunes et de tous les autres métamorphes dans la nuit. Mais seul un loup-garou comme Scott McCall, qui n’est plus un adolescent mais toujours un Alpha, peut rassembler à la fois de nouveaux alliés et réunir des amis de confiance pour lutter contre ce qui pourrait être l’ennemi le plus puissant et le plus meurtrier qu’ils aient jamais affronté.«

Meute de loups, d’autre part, est basé sur la série de livres d’Edo Van Belkom et suit un adolescent et une fille dont la vie est changée à jamais lorsqu’un feu de forêt en Californie réveille une créature surnaturelle terrifiante et la pousse à attaquer un embouteillage sous les collines brûlantes . Blessés dans le chaos, le garçon et la fille sont inexplicablement attirés l’un vers l’autre et vers deux autres adolescents qui ont été adoptés seize ans plus tôt par un garde forestier après un autre mystérieux incendie de forêt. Alors que la pleine lune se lève, les quatre adolescents se réunissent pour découvrir le secret qui les relie : la morsure et le sang d’un loup-garou.