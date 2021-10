Lashana Lynch partage ses objectifs de James Bond tout en taquinant un avenir de franchise improbable

L’ère Daniel Craig des films de James Bond a apporté quelques changements à la franchise au cours de cinq films qui ont commencé avec Casino Royale apportant un lien qui saignait, un lien qui se souciait et un lien qui rencontrait fréquemment son égal chez certaines de ses associées. Là où dans le passé les femmes de la série Bond étaient là pour bien paraître et ne réussissaient qu’à de rares occasions à causer des ennuis au superspy, dans les films récents, il y a eu un changement dans la vie de Bond qui les a rendues plus dures. , plus dur, et comme Lashana Lynch l’a montré avec Nomi dans Pas le temps de mourir, lui ont même repris le flambeau de « 007 » après sa retraite.

Bien sûr, ce ne serait pas un film de James Bond sans James Bond – c’est la raison pour laquelle Barbara Broccoli n’a aucun intérêt à échanger le personnage à tout moment dans le futur – et l’espion sort de sa retraite pour faire face à une nouvelle menace pour la sécurité mondiale. Après avoir quitté le service et s’être installé dans un havre de paix en Jamaïque, Bond pense qu’il a laissé le nom de code « 007 » derrière lui, mais l’agent de la CIA Felix Leiter a d’autres plans et cherche Bond à participer au sauvetage d’un scientifique kidnappé.

Nomi de Lashana Lynch prouve qu’elle peut se défendre contre son prédécesseur, et Lynch elle-même avait des objectifs en rejoignant la franchise, ce qu’elle a fait avant d’obtenir ses ailes Marvel, car le personnage de Lashana Lynch prouve qu’elle peut se défendre contre son prédécesseur, et Lynch elle-même avait certains objectifs en rejoignant la franchise, ce qu’elle a fait avant d’obtenir ses ailes Marvel en tant que pilote de chasse Maria Rambeau dans Capitaine Marvel. Elle a parlé à ComicBook.com dans une récente interview, et on lui a demandé quelle chose plus que toute autre elle avait voulu faire dans Pas le temps de mourir.

« Il y a deux choses. Je voulais vraiment créer un personnage vraiment réaliste qui soit amusant, ambitieux et plein d’esprit et toutes ces choses. Mais je voulais vraiment juste faire des cascades massives, si je suis honnête. Je voulais juste frapper les gens face et manipuler des armes et rouler sur le sol et se salir et porter des pantalons de combat et de grosses bottes et se sentir vraiment fort. Je voulais me sentir fort et puissant, intérieurement et extérieurement et, heureusement, je dois le faire », Lashana Lynch mentionné.

Elle a également expliqué que, bien que le personnage de Nomi ait été évidemment écrit avant qu’elle ne soit choisie pour le rôle, sa contribution a été prise en compte pour faire du personnage ce qui est vu à l’écran. « Ce qui est bien, à partir de l’audition, c’est que je pouvais dire qu’ils avaient une très bonne idée de Nomi, mais qu’ils attendaient que la personne qu’ils avaient choisie collabore avec eux, ce qui est bien. Et ce n’est pas le cas. Cela n’arrive pas toujours, en fait. Donc, pour le cinéaste et les producteurs de se réunir et de décider que » Lashana a des idées et nous allons l’écouter « , c’est quelque chose de vraiment humiliant, mais qui m’a aussi donné l’occasion de simplement dites : » D’accord, les expériences des femmes, les expériences des Noirs, les expériences des nouveaux arrivants, tout cela peut littéralement… » Nous pouvons simplement le mettre dans ce creuset massif et lui donner un sens. «

Elle a poursuivi: « Cela m’a aidé à établir cela, pas très net, pas très lisse, toujours en train de le comprendre, se remettant en question une sorte d’agent capable de faire un travail exquis. Mais aussi, vous avez vu son processus au fil du temps. Vous l’avez vue admettre littéralement ne pas être capable de faire quelque chose et puis aller de l’avant et le faire quand même, ce qui est un message puissant à envoyer aux jeunes, aux jeunes qui me ressemblent, aux jeunes hommes, qui apprennent le pouvoir de une femme à l’écran et d’où cela vient, et aussi pour qu’il soit acceptable que la force et la vulnérabilité existent de manière synonyme. »

Quant à savoir si elle reviendra dans la franchise à l’avenir, il est peu probable que Nomi fasse une autre apparition de Bond, mais Lynch aimerait certainement explorer davantage le personnage si possible. « Je suis tellement attaché à Nomi, évidemment, comme vous pouvez l’imaginer, mais j’aimerais renouer avec elle. Je pense que pour un personnage comme ça, cela vaudrait la peine d’être exploré, évidemment. Je pense, cependant, que Si nous ne la revoyons plus jamais, son introduction à la franchise et la façon dont elle sort sont tellement élégantes et ont un sens tout à fait logique pour la franchise et affinent également assez bien les choses en termes de ce que j’ai créé pour le monde. »

Pas le temps de mourir a fait ses débuts internationaux la semaine dernière et sort dans les salles américaines le 8 octobre. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

