Alba ou Virgin River ? : C’est la série Netflix la plus regardée en juillet 2022

Netflix a eu un mois plein de sorties qui ont fait fureur. Mais, quelle a été la série la plus regardée sur la plateforme en juillet 2022 ? On vous dit !

Les séries les plus regardées de Netflix en juillet 2022

Un nouveau mois se termine Netflix a déjà publié ses statistiques les plus importantes. A cette occasion, on voit que la plateforme a connu une belle croissance en juillet. Si sa hausse n’est pas due au nombre d’abonnés, car la baisse d’utilisateurs a été importante, elle a à voir avec sa série. Eh bien, la vérité est que le géant du streaming Il a fait de grandes premières au cours de ce mois et ses fans l’ont démontré.

Courant juillet, Netflix a sorti des productions telles que la quatrième saison de choses étrangesla quatrième saison de Rivière Vierge, Resident Evil ou des créations comme Lever du soleil. Ces strips sont ceux qui se positionnent parmi les plus regardés, en même temps que Woo, un avocat hors norme, Souhaits VIP ou la deuxième édition de Passion des faucons. Mais, parmi toutes, laquelle a été la plus vue du mois ? La rencontrer.

+ Les séries les plus regardées de Netflix en juillet 2022 :

S’il y a quelque chose à souligner ce mois-ci, c’est que les statistiques de Netflix Ils se battaient beaucoup. Eh bien, la série la plus regardée arrive en tête du classement des plus reproduites, surpassant les autres par un grand nombre. Mais, ceux qui suivent, ont une très courte différence d’heures de visionnage et c’est quelque chose à souligner. C’est que, apparemment, la plateforme a su capter l’attention de ses téléspectateurs.

Pourtant, au-delà de tout la fiction qui prend le mois de juillet en tête du podium est Rivière Vierge. La bande, mettant en vedette Martin Henderson et Alexandra Breckenridge récolté un total de 105 440 000 vues en seulement une semaine. Avec cela, il devient la production avec le plus d’heures jouées, dépassant choses étrangesqui termine le mois avec 74 990 000 heures vues.

Bien que, bien que Rivière Vierge Oui choses étranges ils se sont emparés du classement mondial grâce à ces reproductions, dans le TOP 10 des séries non anglophones le leader en est un autre. Il s’agit de Lever du soleilla production espagnole arrivée sur Netflix et qui a fait fureur au point d’engranger un total de 57 740 000 heures vues deux semaines seulement après sa publication. Et, la suivant de très près, estWoo, un avocat hors norme avec un total de 55 070 000 heures vues en seulement trois semaines.

C’est-à-dire que les dernières fictions ont été complètement plaisantes pour que Netflix Considérez juillet comme l’un de vos meilleurs mois. Cependant, la réalité est que L’entreprise de Ted Sarandos continue de perdre des téléspectateurs et devrait encore baisser. Par conséquent, pour récupérer les utilisateurs perdus, ils doivent continuer avec ce niveau de production élevé, ce qui pourrait les aider à relever la tête.

