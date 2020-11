Megan Boone porte une perruque pour incarner Elizabeth Keen

Alors qu’elle abordait le rôle de la conduite, Elizabeth Keen dans la première saison de La liste noire, Megan Boone a subi une transformation radicale chaque jour. Sa coupe courte et impertinente de lutin était régulièrement repliée dans une perruque brune en cascade. Même si elle dit qu’elle espérait que les verrous plus longs aideraient son personnage à paraître plus jeune et peut-être plus naïf, c’est le look signature que les fans ont appris à adopter et à attendre sur Keen.

Bien que certains aient qualifié ses cheveux de «distraction», d’autres ont applaudi le look plus long de la star pour son personnage.

Megan Boone comme Elizabeth Keen | Virginie Sherwood / Getty Images

Boone avait une certaine renommée avant d’être Elizabeth Keen

Avant de décrocher le rôle d’Elizabeth Keen dans le drame policier populaire de NBC La liste noire, Boone n’était pas étranger aux émissions policières télévisées. IMDb attribue à Boone sept épisodes de Loi et ordre: LA entre 2010 et 2011. Elle a également deux épisodes de Sang bleu sous sa ceinture. Cependant, lors de son embauche, elle n’était pas vraiment célèbre. Les producteurs ont pris le risque d’engager un acteur peu connu pour jouer le stoïque et parfois assez sombre, Agent Keen.

Boone le fait sortir du parc avec son portrait de Keen et se montre vraiment multiforme avec quelques crédits de film et même la production et la réalisation sur son CV. Une de ses astuces cependant, quand elle veut mettre un chapeau différent et essayer quelque chose de nouveau est de mettre un chapeau différent, ou dans ce cas: une perruque.

Les cheveux qui font la fille

Les fans ont beaucoup de sentiments mitigés à propos de la perruque portée par Boone tout au long de la première saison. En fait, des fils entiers de Reddit ont été consacrés à la discussion de ses cheveux. En général, le consensus est que même si les fans aiment les cheveux plus longs pour Keen, la perruque n’a pas toujours été belle pour l’acteur. Les téléspectateurs ont également remarqué que cela ne restait pas toujours en place pendant certaines de ses scènes les plus actives.

Boone ne prétend pas aimer la perruque ou ne dit pas que la perruque est super confortable. Elle ne prétend pas non plus que c’était sa partie préférée du costume de son personnage. Elle trouve cependant que cela l’a aidée à quitter son travail.

«Je trouve que c’est un joli rituel à la fin de la journée», a déclaré Boone à Kathie Lee Gifford et Hoda Kotb. Elle aime avoir la capacité d’enlever la perruque, de se maquiller et de rentrer chez elle alors qu’elle se transforme en elle-même. En fait, elle note que beaucoup d’acteurs de personnages font des choses similaires. Lorsque Kotb et Gifford ont demandé à la star si elle aimait la perruque, elle a changé de sujet en défendant la décision. Apparemment, selon Boone, les acteurs britanniques utilisent beaucoup les perruques pour changer leur apparence et elle ne trouve pas cela étrange.

La liste noire est prête à diffuser la saison 8

Depuis la saison 7 de La liste noire a dû arrêter la production début 2020, la finale de la saison a dû être retravaillée. Dans un pivot sans précédent, USA Today rapporte que l’équipe de production a décidé d’animer partiellement leur dernier épisode de la saison, laissant quelques épisodes inutilisés.

Les épisodes inutilisés de la saison 7 ont commencé à être diffusés en novembre avec le reste de la saison 8 de La liste noire devrait revenir à la télévision en 2021. Les fans meurent d’envie de voir comment cette saison se déroulera. Sans surprise, il y a également eu des discussions sur la longueur des cheveux de l’agent Keen. Si Boone devait couper ses cheveux à nouveau, les fans se demanderaient si cela inspirerait les créateurs de la série à remettre l’acteur dans la perruque controversée.