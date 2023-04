Qu’est-ce que « Love and Death » et comment regarder la série HBO Max

« amour et mort» (« L’amour et la mort » en espagnol), Série HBO Max Réalisé par Lesli Linka Glatter et écrit par David E, il est basé sur le chapitre « Love & Death In Silicon Prairie, Part I & II » du livre « Evidence of Love : A True Story of Passion and Death in the Suburbs », écrit par Jim Atkinson et John Bloom.

Le drame policier, qui a été enregistré entre le 27 septembre 2021 et le 7 avril 2022, raconte l’histoire de deux couples qui vont à l’église et profitent de la vie de famille dans une petite ville du Texas, jusqu’à ce que quelqu’un prenne une hache pour se débarrasser de l’un des eux.

Le casting de « amour et mort» est composé d’Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Patrick Fugit, Lily Rabe et Krysten Ritter, Keir Gilchrist, Krysten Ritter, Elizabeth Marvel, Patrick Fugit, Tom Pelphrey, Beth Broderick, Brian d’Arcy James, Mackenzie Astin, Bruce McGill et Fabiola Andujar.

Candy et Allan Gore se sont rencontrés à l’église dans la série « Love and Death » (Photo : HBO Max)

QU’EST-CE QUE « L’AMOUR ET LA MORT »?

D’après le synopsis officiel de « amour et mort”, “Candy Montgomery et Betty Gore avaient beaucoup en commun : elles chantaient ensemble dans la chorale de l’église méthodiste, leurs filles étaient les meilleures amies du monde et leurs maris avaient de bons emplois dans des entreprises technologiques de la banlieue nord de Dallas, connue sous le nom de Silicon Prairie.

Mais sous la surface placide de leur vie apparemment parfaite, les deux femmes mijotaient avec des frustrations tacites et des désirs sans réponse.”.

Le drame policier est basé sur l’histoire vraie du meurtre brutal de Betty Gore par la femme au foyer Candy Montgomery à Wylie, au Texas.

COMMENT VOIR « L’AMOUR ET LA MORT » ?

« Love and Death » sera présenté en première sur HBO Max le vendredi 27 avril 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série Elizabeth Olsen, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plateforme de streaming.

À QUELLE HEURE POUR VOIR « L’AMOUR ET LA MORT » PAR PAYS ?

Mexique, Nicaragua, Costa Rica et El Salvador : 20h00

Colombie, Pérou et Equateur : 21h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 22h00

Argentine, Brésil et Chili : 23h00

BANDE-ANNONCE POUR « L’AMOUR ET LA MORT »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « L’AMOUR ET LA MORT »

Elizabeth Olsen comme Candy Montgomery

Jesse Plemons comme Allan Gore

Patrick Fugit comme Pat Montgomery

Lily Rabe comme Betty Gore

Krysten Ritter comme Sherry Cleckler

Keir Gilchrist comme Ron Adams

Elizabeth Marvel dans le rôle de Jackie Ponder

Tom Pelphrey comme Don Crowder

Richard C.Jones comme Tom Cleckler

Fabiola Andujar comme Mary Adams

Brian d’Arcy James comme Fred Fason

Olivia Applegate dans le rôle de Carol Crowder

Mackenzie Astin comme Tom O’Connell

Adam Cropper comme Robert Udashen

Bruce McGill comme Tom Ryan

Beth Broderick comme Bertha Pomeroy