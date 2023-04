Fito Páez s’est exprimé après le succès d’Amour après amour

Giorgio Armani Stronger With You Eau de Toilette Armani - 100 ML

Surprenant, magnétique & généreusement masculin, Stronger With You de Giorgio Armani exprime avec sensualité un amour qui ne cesse de se manifester. L'union de Stronger With You pour les hommes et Because it’s You pour les femmes crée un couple équilibré et irrésistible. À l’image d’une relation passionnée et fougueuse qui témoigne d’une attraction intense et indescriptible, c’est une ligne pour homme et femme libre d’être, de créer et d’aimer. Une jeunesse optimiste, habitée par le besoin vital de croire en l’amour. C'est ainsi en hommage au couple contemporain que les fragrances Emporio Armani ont été pensées : comme 2 âmes sœurs qui se complètent et vivent un amour qui rend plus fort, celui qui rend soudain tout possible.La signature de cette eau de toilette de Giorgio Armani est unique. La fougère urbaine associée à l'accord marron glacé, inédit en parfumerie, exprime une association surprenante, magnétique et généreusement masculine pour une addiction extrême. La vanille, signature olfactive du duo de Giorgio Armani, est ici travaillée de manière très masculine : boisée, épicée et fumée. En fond, des notes de poivre rose s’associent à un cœur aromatique de sauge et lui confèrent un sillage sensuel et élégant.Les flacons, signature de Giorgio Armani, rendent hommage aux rondeurs et aux courbes rappelant les épaules d’un homme et les hanches d’une femme. Une simplicité et sobriété à la densité des beaux objets. Deux anneaux entremêlés évoquent deux corps enlacés, symboles d'une union inconditionnelle. Une alliance qui apporte à l’autre équilibre et force.