NETFLIX: les premières de la série arrivent en mai 2023

Tcl 75C835 - Téléviseur QLED UHD-4K 190 cm

Comparatif de la gamme TV TCL 2022 /2023 La série TCL C835 est la première Google TV QLED dans le monde fournie avec la technologie Mini LED TCL. Elle combine la 4e génération de Mini LED, le QLED, 4K HDR Premium 1500 144Hz Motion Clarity Pro pour des contrastes précis et une qualité d'image HDR riche en couleurs et détaillée. Avec Game Master Pro, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, Freesync Premium, la barre de jeu TCL et la compatibilité avec les derniers formats HDR (dont HDR10+, Dolby Vision et Dolby Vision IQ) ce TV TCL est le meilleur allié pour profiter des films HDR et de vos sports et jeux préférés. La série TCL C835 présente également le système de Smart TV le plus avancé : Google TV avec Google Assistant intégré. Accédez facilement aux contenus que vous aimez grâce au contrôle vocal mains libres intégré, vous pouvez parler directement à votre téléviseur. Doté de haut-parleurs Onkyo et d'un double caisson de basses intégré, vous pouvez profiter de la qualité sonore immersive Dolby Atmos sur votre TV ou votre barre de son. L'élégance s'allie à la performance : le design Premium sans bord de la série TCL C83 et son pied central permettent d'adapter ce grand écran à tous les salons. Luminosité saisissante, contrôle précis du contraste : Des milliers Mini-LED offrent une luminosité incroyable et plus de richesse dans les lumières et les ombres. Vivez le contenu HDR comme jamais auparavant avec la dernière innovation de l'industrie. Les Mini LED contrôlées précisément garantissent un contraste à couper le souffle, capable d'afficher des noirs plus profonds et des blancs plus lumineux - pour plus de profondeur, de détails et de dimension. Les couleurs exceptionnelles du QLED : Grâce à la technologie de pointe Quantum Dot, ce téléviseur TCL offre les véritables couleurs du cinéma composées de plus d'un milliard de nuances. Toutes les couleurs que les caméras de cinéma peuvent capturer s'y retrouvent. Il permet de fournir un niveau de reproduction des couleurs, des détails et de profondeur inégalée par tout autre TV LED ou OLED. 4K HDR PREMIUM 1500 : Le dernier standard en termes de contenus UHD est le HDR. La 4K HDR PREMIUM 1500 offre une expérience HDR supérieure avec un grand contraste, des détails dans les scènes sombres et des couleurs réalistes. Profitez d'un incroyable niveau de détails, aussi précis que le réalisateur le souhaitait. L'image que vous observez est aussi détaillée que dans la réalité. Sur les TVs TCL, l'expérience 4K HDR PREMIUM 1500 s'associe à la technologie Quantum Dot, la dernière génération de rétroéclairage Mini-LED et l'affichage 144Hz natif.. Affichage premium 144 Hz natif pour un mouvement ultra fluide : Profitez des images en mouvement rapide, comme le sport ou les films d'action, avec une fluidité réaliste grâce à l'affichage 144Hz natif. Rien ne peut battre le mouvement 144Hz natif. Le 144Hz est le taux de rafraîchissement le plus élevé possible sur ce téléviseur. Grâce à ce taux de rafraîchissement de 144Hz, le signal...