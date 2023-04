Matthew McConaughey Coyly aborde sa série dérivée de Yellowstone

Gagnant de l’Oscar Matthieu McConaughey n’a pas été vu à l’écran depuis 2019 Les Messieursmais tout est sur le point de changer lorsque l’acteur prendra la tête du sien Yellowstone retombées. S’adressant à Dax Shepherd sur son podcast Armchair Expert, McConaughey a timidement abordé l’idée de mener sa propre aventure dans l’univers de Yellowstone, déclarant qu’il était très intéressé à jouer un « personnage dans une émission de télévision » et que trouver le bon rôle « ressemble à des vacances géniales. »





« Je suis maintenant de plus en plus intéressé à jouer un autre personnage dans une émission de télévision parce que les quatre dernières années passées à culminer, à écrire, à rassembler ces choses et à entrer davantage dans le service public. L’idée d’agir dans le bon type de rôle, dans le bon type de film, de film ou de série en ce moment ressemble à des vacances géniales. »

Suite à plusieurs rumeurs, l’implication de McConaughey dans l’un des nombreux Yellowstone les retombées actuellement en développement sont venues avec l’aimable autorisation de Chris McCarthy de Paramount plus tôt ce mois-ci. Bien que les détails du spin-off restent secrets pour le moment, on s’attend à ce que la série soit une « extension » du principal Yellowstone spectacle, et pourrait voir McConaughey prendre le relais en tant que visage de la franchise après un éventuel départ de Kevin Costner.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU





Que se passe-t-il avec Kevin Costner et Yellowstone ?

Yellowstone/Paramount+

La nouvelle que Matthew McConaughey, lauréat d’un Oscar, survient au milieu de rumeurs et de spéculations en cours selon lesquelles Yellowstone le leader Kevin Costner se prépare à quitter la série à succès. Il y a eu des rapports affirmant que Costner n’était disposé à tourner qu’une semaine pour la cinquième saison de Yellowstoneet bien que cela ait depuis été qualifié de « mensonge absolu » par l’équipe juridique de Costner, beaucoup s’attendent toujours à ce que l’acteur quitte la série et mette ainsi fin très bientôt à la série principale.

« Mais plus probablement, c’est une relation qui a suivi son cours », un rapport concernant l’état du rôle de Costner dans Yellowstone dit. »[Yellowstone creator Taylor] Sheridan est certainement furieux, me dit-on ; il ne peut pas finir d’écrire les épisodes 5B jusqu’à ce que le drame de Costner soit résolu et que sa star soit entrée ou sortie. McCarthy, Sheridan et le producteur principal David Glasser auraient prévu la sortie éventuelle de Costner depuis un certain temps. Et Sheridan a déjà envisagé de tuer John Dutton, mais cette fois, comme on dit, c’est personnel. »

Un porte-parole du réseau Paramount a quelque peu démystifié l’idée, affirmant qu’ils « n’ont aucune nouvelle à signaler » et que « Kevin Costner est une grande partie de Yellowstone et nous espérons que ce sera le cas pendant longtemps ».

En dehors de la principale Yellowstone série, la franchise a déjà commencé à se développer de manière significative. Parallèlement aux retombées dirigées par Matthew McConaughey, plusieurs séries préquelles ont déjà commencé en 1883 et 1923, ce dernier mettant en vedette Helen Mirren et Harrison Ford. Des retombées des retombées ont également émergé, avec Basse Reeves partir de 1883. Avec David Oyelowo en tant que personnage principal, le premier maréchal américain adjoint noir Bass Reeves, ainsi que Dennis Quaid et Forrest Goodluck, Basse Reeves actuellement en production.