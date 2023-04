The Marvels: le méchant de Zawe Ashton confirmé aux côtés de nouvelles images

Le principal méchant de Les Merveilles a maintenant été confirmé aux côtés de plusieurs nouvelles images fixes de la prochaine suite du MCU. Sorti après la première bande-annonce de la sortie de Marvel, il a maintenant été révélé par Marvel Studios que Viande fraîche et Scie circulaire en velours La star Zawe Ashton incarnera le guerrier Kree Dar-Benn face à Brie Larson, Teyonah Parris et le trio de héros d’Iman Vellani. Découvrez les nouvelles images de Les Merveilles dessous.





« Dans Marvel Studios’ The Marvels, Carol Danvers alias Captain Marvel a récupéré son identité du tyrannique Kree et s’est vengée de l’intelligence suprême », le synopsis officiel de Les Merveilles lit. « Mais des conséquences imprévues voient Carol porter le fardeau d’un univers déstabilisé. Lorsque ses fonctions l’envoient dans un trou de ver anormal lié à un révolutionnaire Kree, ses pouvoirs s’entremêlent avec ceux de la super fan de Jersey City, Kamala Khan, alias Mme Marvel, et de la nièce de Carol, désormais astronaute SABRE, la capitaine Monica Rambeau. Ensemble, ce trio improbable doit faire équipe pour apprendre à travailler de concert pour sauver l’univers en tant que « The Marvels ». »

Membre moins connu des Kree, Dar-Benn a été introduit dans le monde Marvel dans les années 90 dans le cadre d’un Surfeur d’Argent histoire. On ne sait pas grand-chose sur le personnage, ce qui devrait donner aux Marvels et à Ashton beaucoup de place pour créer leur propre super-vilain intergalactique. En vedette dans la récente bande-annonce, Dar-Benn est vu brandissant à la fois un marteau d’accusateur similaire à celui du méchant Ronan des Gardiens de la Galaxie, ainsi qu’un bracelet similaire à Kamala Khan d’Iman Vellani, alias Mme Marvel. Faire face à un méchant avec un arsenal aussi puissant nécessitera certainement la puissance combinée du capitaine Marvel, de Monica Rambeau et de Mme Marvel.





Kevin Feige a comparé les merveilles aux vengeurs

Voir le trio faire équipe pour la première fois sera certainement passionnant pour les fans de Marvel, le président de Marvel Studios comparant l’impact de voir Les Merveilles ensemble pour rien de moins que de voir Les Vengeurs assembler. « [The Marvels is] reprendre directement après la fin de Captain Marvel 1, pas dans la chronologie mais dans l’histoire. Nous le faisons également dans notre prochaine série Disney + Invasion secrète, et ce sont deux suivis très différents de ce film », a déclaré Feige. « Tonalement, ils ne pourraient pas être plus différents. Mais il y a quelque chose d’immensément puissant à voir Monica, Kamala et Carol ensemble dans un cadre. Pour moi, cela ne ressemble qu’au premier film Avengers et à les voir ensemble dans un cadre. C’est effrayant. Ils sont si bien ensemble et ils ont tous des histoires différentes les uns avec les autres.

Réalisé par Nia DaCosta d’après un scénario de Megan McDonnell, Les Merveilles étoiles Brie Larson comme Carol Danvers alias Captain Marvel, Iman Vellani comme Kamala Khan alias Mme Marvel, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Zawe Ashton comme Dar-Benn aux côtés de Samuel L. Jackson. Les goûts de Saagar Shaikh, Zenobia Shroff et Mohan Kapur reprendront leurs rôles respectifs de Mme Marvel, avec Park Seo-joon également prêt à se joindre à la mêlée.

Les Merveilles devrait sortir aux États-Unis le 10 novembre 2023, dans le cadre de la phase cinq du MCU.