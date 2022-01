« Matrix Resurrection »: tout ce que vous devez savoir sur sa première sur HBO Max

PREMIÈRES

Le film arrive sur la plateforme HBO Max après 20 ans de son film original en 1999. Voici tous les détails.

© Imbd« Résurrection matricielle »

« Résurrection matricielle » revenir à hbo max et c’est l’un des films les plus attendus de l’année dernière après 20 ans depuis la première de son film original en 1999, qui était une référence pour l’industrie cinématographique et le genre de science-fiction.

De quoi parlera Matrix Resurrections ?

Synopsis officiel de ‘Matrix Resurrections’

« Il revient à un monde de deux réalités : l’une, la vie quotidienne ; l’autre, ce qui est derrière. Pour savoir si sa réalité est une construction physique ou mentale, pour vraiment se connaître, M. Anderson devra choisir de suivre à nouveau le lapin blanc. Et si Thomas… Neo… a appris quelque chose, c’est que ce choix, bien qu’il soit une illusion, reste la seule issue – ou entrée – dans la Matrice. Bien sûr, Neo sait déjà ce qu’il doit faire. Mais ce qu’il ne sait pas encore, c’est que la Matrice est plus forte, plus sûre et plus dangereuse que jamais. Déjà vu ».

Qui fait partie du casting ?

Le film a la participation de Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Lambert Wilson et Jada Pinkett Smith ; Ils sont rejoints par Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris et Priyanka Chopra Jonas.. Dirigée par Lana Wachowski et produit par Village Roadshow Pictures et Venus Castina Productions.

Que va-t-il advenir des personnages ?

S’il y a quelque chose qui retient le public, c’est toujours ce qui se passe avec les personnages. Dans ce cas, personne ne meurt, mais tout le monde a un avenir. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss ils reviennent en tant que Neo et Trinity. De la distribution originale sera présente Jada Pinkett Smith Quoi Niobé et Lambert Wilson comme le Mérovingien.

Vous verrez même des visages comme Morpheus de Yahya Abdul-Mateen II ou l’agent Smith de Jonathan Groff. Il y aura aussi un psychologue Neil Patrick Harris ni le Capitaine du navire, Bugs, incarné par Jessica Henwick.

Quand est la première?

La libération de ‘Résurrections matricielles’ Nous sommes le 28 janvier. Il est à noter que le film est sorti le 22 décembre en même temps que la plateforme américaine.

