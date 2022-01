Découvrez la nouvelle bande-annonce et la date de sortie de  » The Cuphead Show  »

Contre toute attente et après des années sans information, la série du jeu vidéo populaire Cuphead, arrivera à Netflix le prochain 18 février, et sera non seulement extrêmement fidèle à son style de jeu, mais aussi à la série animée classique des années 1930 qui a inspiré son esthétique.

Après les Game Awards, il sera annoncé que Le délicieux dernier plat, la prochain DLC du jeu Studio MDHR, sera disponible en juin prochain, aujourd’hui il a été confirmé que » Le spectacle Cuphead », la série animée basée sur le jeu vidéo, arrivera sur la plateforme en février et comptera 12 chapitres. A travers un nouvelle bande-annonce, je peux apprécier l’animation qui caractérise le jeu, ainsi que son univers, ses personnages et sa musique fascinante.







Cuphead raconte l’histoire de cuphead et mugman, deux personnages à tête de coupe qui parient leur âme sur le diable dans un casino, et après l’avoir perdu, ils doivent faire face à une série de défis pour empêcher le diable de les emmener en enfer. Maintenant, dans cette nouvelle adaptation, nous pourrons voir l’interaction des personnages déjà caractéristiques au sein de la Univers Cuphead.

Le jeu vidéo est un succès complet depuis sa sortie, car il présente une esthétique jamais vue auparavant dans aucun autre jeu, démontrant un haut niveau de qualité visuelle avec ses graphismes dessinés à la main et une bande son incroyable, en plus de présenter une difficulté élevée , ce qui en fait un défi à relever.