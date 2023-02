Oscars 2023 : qui a été la première lauréate en tant que meilleure actrice

Oscars 2023

Ce 12 mars, la Hollywood Academy célébrera la 95e remise des récompenses les plus importantes de l’industrie.

©GettyLes prochains prix auront lieu le 12 mars.

Quiconque se hisse au sommet de l’industrie cinématographique et travaille dans des productions de Hollywood Il rêve que son travail soit reconnu par un oscar. Cependant, ces types de récompenses ne sont pas pour tout le monde et sont réservées aux plus chanceux qui, une fois par an, sont choisis par les membres de L’Académie.

Ce 12 mars aura lieu la 95ème livraison de Les Oscarsqui se tiennent depuis 1929 et qui avaient Janet Gaynor en tant que première actrice à remporter une statuette. Cette année-là, l’industrie a reconnu le meilleur du cinéma entre août 1927 et juillet 1928, et les gagnants pouvaient être récompensés pour plus d’un film, comme dans le cas de cet artiste.

+Les trois films pour lesquels Janet Gaynor a remporté l’Oscar

7ème Ciel

Dans ce cas on voit Garçon, un ouvrier parisien qui rêve de devenir bourgeois. Son chemin croisera celui de Diane (Gaynor) une prostituée qu’il défendra et empêchera qu’elle soit arrêtée. De là naîtra une idylle interrompue par la Première Guerre mondiale. Il est complet en Youtube.

lever du soleil

Pour ce film, gainor elle a été convoquée dans le rôle de victime. Une femme de la ville tente de convaincre un fermier d’assassiner sa femme, interprétée par l’actrice primée. oscar. Vous pouvez aussi le voir en entier sur Youtube.

Ange de la rue

Dans ce film, Janet Gaynor revenir travailler avec Charles Farrel (7ème Ciel) et ce sera à son tour d’être une jeune femme qui croisera sa route avec celle d’un vagabond pinto. Dirigée par Franck Borzageest complet en Youtube.

