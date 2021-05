Mass Effect LE: Tromper les partenaires ou mettre fin aux romances – quels en sont les effets?

Vous pouvez en Effet de masse entrer dans une romance avec Liara, Ashley ou Kaidan et cela affecte l’histoire personnelle du commandant Shepard en Effet de masse 2 et Effet de masse 3. Il en va de même si, par exemple, vous démarrez une romance avec Tali ou Jack dans la 2ème partie, de nombreuses romances sont inter-jeux.

Et maintenant, vous vous demandez peut-être ce qui se passe si vous mettez fin tôt à votre histoire d’amour? Par exemple, que se passe-t-il lorsque nous trompons un personnage? En général, nous devons d’abord clarifier ce que cela signifie pour les parties suivantes de commencer une romance dans la première partie.

Options romantiques dans Mass Effect

En général, c’est vrai différent d’un personnage à l’autre Quelque chose est arrivé. Si vous êtes entré dans une romance dans la partie 1, il y a une photo de la personne respective dans les quartiers du commandant Shepard, quelle que soit sa présence physique. Cela signifie la romance n’était pas automatiquement terminé lorsque vous avez terminé la 1ère partie. Au contraire, vous restez attaché à cette personne.

À ce stade, il existe quelques options:

Vous décidez de continuer la romance. Vous décidez d’une nouvelle histoire d’amour. Vous pouvez vous rapprocher sexuellement de certains personnages sans entrer dans une relation, puis en commencer un avec un autre personnage.

Ainsi, sur papier, vous pouvez choisir un partenaire dans la 1ère partie et dans le 2ème partie décide de mettre fin à nouveau sans plus tarder – Vous pouvez alors simplement commencer une nouvelle romance sans avoir à vous soucier de la première partie.

Dans «Mass Effect 2», nous pouvons, entre autres, apprendre à connaître et aimer les personnages qui étaient «inaccessibles» pour Shepard dans la première partie (par exemple, Garrus et Tali ne sont qu’un problème de ME2). Vous pouvez lire toutes les romances potentielles ici dans l’aperçu.

Et si je triche?

Cependant, il y a quelques éléments à considérer ici. Comme c’est le cas dans la vraie vie, BioWare ne nous permet pas de terminer un roman ici. Si nous trompons nos partenaires, cela peut avoir des conséquences.

Par exemple, si nous Tromper Liara dans ME2 et en DLC Shadow Broker quand elle la rencontre, elle est clairement et pas particulièrement contente de comprendre qu’elle est au courant. Signifie, ayez le vôtre ici aussi Conséquences des actions. Dans le cas de Liara, s’il est possible de continuer la romance, cela s’applique pas pour tous les personnages. Lorsque vous mettez fin aux relations avec certains personnages comme Jack ou Miranda, c’est fini et il n’y a pas de retour en arrière.

Vous pouvez souvent et en toute sécurité commencer de nouvelles romances après en avoir terminé une. Vous devez tenir compte de ces facteurs à cet égard:

Avoir une confrontation amoureuse avec Kelly Chambers ne ruinera pas une option de romance, mais vous serez interrogé à ce sujet et affronterez l’aspect moral.

Liara pardonne votre triche dans ME2, vous pouvez alors continuer à être avec elle dans le DLC Shadow Broker et ME3.

Si vous restez fidèle dans ME2, vous trouverez une photo de votre grand amour dans la chambre de Shepard tout au long du jeu – si vous êtes infidèle, Shepard met l’image à l’envers sur la table.

Si votre romance ne survit pas aux événements de ME1 ou ME2, vous ne pouvez logiquement plus la maintenir dans ME3 non plus.

Dans ME3, vous pouvez flirter avec de nombreux membres d’équipage sans mettre votre romance en danger.

Vous ne pouvez commencer à jouer avec Tali qu’à partir de «Mass Effect 2» © BioWare / 45secondes.fr

Rappelez-vous que vous ME2 le respectif Mission de fidélité doit terminer avant de pouvoir romancer un personnage. Vous devez également garder à l’esprit que lorsqu’il s’agit de romances, il y a toujours un moment dans le jeu où vous recevrez un ultimatum. Ensuite, au plus tard, vous devez choisir votre reine de cœur ou votre valet de cœur. Sinon, il est trop tard. Et comment Gorbatchev a-t-il dit une fois? La vie punit ceux qui arrivent trop tard.

D’ailleurs: Lorsque vous avez commencé une romance, le personnage en question revient toujours vers vous et vous demande si vous le voulez vraiment. Au moins ici tu peux changer de décision à nouveau.

Ne blesse personne? Attendez jusqu’à Mass Effect 2 avec romance!

votre vous n’êtes pas obligé de commencer une romance dans Mass Effect, au fait, que vous terminez ensuite dans la 2ème partie ou trahissez une autre personne. Il est possible de terminer la 1ère partie sans entrer dans la romance.

A cet égard, il ne faut pas être trop amical dans les dialogues (entre les missions), il faut refuser toutes les avances et en général il est préférable d’utiliser un « ton plus agressif », que vous utilisez habituellement le option de dialogue en bas à droite grèves. Cela peut ne pas sembler sympa, mais cela garantit que vous n’approcherez personne dans la première partie.

Ensuite, vous pouvez même avoir une relation fluide et insouciante dans la partie 2 sans jamais avoir à blesser personne. Voici les moments clés cruciaux:

Ashley : Quand Ashley commence à s’inquiéter de l’embauche de Wrex et Garrus, vous choisissez l’option du milieu, à gauche, avec le contexte d’être hors de la piste.

: Quand Ashley commence à s’inquiéter de l’embauche de Wrex et Garrus, vous choisissez l’option du milieu, à gauche, avec le contexte d’être hors de la piste. Kaidan : S’il s’excuse d’être trop informel, choisissez l’option en bas à droite avec le contexte selon lequel il devrait simplement être prêt à partir.

: S’il s’excuse d’être trop informel, choisissez l’option en bas à droite avec le contexte selon lequel il devrait simplement être prêt à partir. Liara: Dans le deuxième dialogue après le sauvetage, si elle demande s’il y a quelque chose entre vous, vous répondez à la bonne option du milieu avec le contenu que vous voulez juste être ami.

Alternativement, vous pouvez bien sûr vous passer de ces dialogues, mais vous manqueriez alors une grande partie de l’histoire et des personnages, ce que je ne recommanderais pas.