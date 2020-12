La GF India Royale de Lil Durk défend sa relation contre des allégations de tricherie

L’Inde ne l’avait pas quand quelqu’un a essayé de dire que Durk rampait.

Il bâtit régulièrement son empire Only The Family alors qu’il équilibre sa carrière et le fait d’être père de six enfants. Lil Durk semble être sur une meilleure piste qu’il ne l’était il y a à peine un an, et bien qu’il se vante régulièrement de sa relation avec sa petite amie India Royale, le public cherche à provoquer un drame entre le couple. Il y en a qui aiment regarder les relations s’effondrer en temps réel, un peu comme celle de Lil Baby et Jaya Cheaves, mais lorsqu’un utilisateur de médias sociaux a essayé de faire de même avec l’Inde, elle l’a fermé. Sur Twitter, l’Inde a expliqué qu’à ce stade de sa vie, elle ne tolérerait pas un tricheur. Quelqu’un a répondu: « Tromper un deal breaker? Mais India Durk vous trompe tous les jours. » L’Inde a répondu: « Avec qui? » Elle a ajouté: «Les gens se taisent avant d’obtenir ce que tu cherches. La seule façon de l’obtenir, c’est s’il triche. disent qu’ils peuvent le dire. Je n’ai pas peur d’être seul. C’est un fait. « Des allégations de tricherie de Durk sont récemment apparues après la sortie de captures d’écran La chambre noire déclarant que le rappeur avait un enfant en dehors de sa relation. L’Inde a appelé le propriétaire du site de potins quand elle a écrit: « Elle n’a pas de merde, mais les gens lui disent qu’il le fait. Pas de noms, de dates ou de photos. Ils laissent toute sa merde ici. @Tdronlyfans Stfu tu as un âne bizarre qui paie pour une salope de ‘thé’. « Découvrez l’Inde qui se défend et sa relation avec Lil Durk ci-dessous.