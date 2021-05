Tout sur le retour d’Ester Exposito à la quatrième saison d’Elite

Fans de Élite, dans le service de streaming Netflix, attendons avec impatience la première de la quatrième saison, qui aura lieu le 18 juin prochain. Là, nous aurons la suite de l’histoire, après ce qui s’est passé à la clôture du troisième opus, qui était vraiment choquant et émouvant. En outre, Nous aurons le retour attendu d’Ester Exposito dans la série. Voyez comment ce sera!

L’une des premières nouveautés de la saison 4 était que la jeune actrice n’allait pas apparaître. Elle l’a confirmé elle-même: « J’ai déjà dit au revoir à cette bombe de personnage et à cette bombasse de projet avec tout l’amour du monde, et avec une sensation douce-amère car évidemment ce n’est pas facile de dire au revoir à quelque chose qui vous a tant donné ». Cependant, les choses ont changé et seront de retour.

+ Tout sur le retour d’Ester Exposito chez Elite

Les réseaux sociaux officiels de la production ont surpris leurs fans quand a annoncé que, dans le cadre de la quatrième saison, ils présenteront en première quatre nouvelles inédites qui auront lieu pendant l’été avant le début de la nouvelle année scolaire à Las Encimas et fonctionnera comme un prélude aux nouveaux épisodes. Dans l’un de ces chapitres, c’est là que nous aurons Esther jouant Carla, une fois de plus.

Dans ces nouvelles de Élite, Quoi arrivera entre le lundi 14 et le jeudi 17 juin, ne durera que quelques minutes, mais ils affirment que il suffira de clôturer les personnages qui ne continueront pas dans la série. Un épisode se concentrera sur Carla et Samuel; un autre dans Omar, Ander et Alexis; le suivant dans Nadia et Guzman; Et enfin Guzmán, Caye et Rebe.







Pour le moment ceci Cela semble être la fin d’Ester Exposito dans Elite, mais nous pourrions nous attendre à son retour à l’histoire originale, car il a changé d’avis lorsqu’il a déclaré qu’il avait été renvoyé pour de bon. Pendant, Vous pourrez profiter des nouveaux épisodes de la série sur Netflix le 18 juin et la cinquième saison déjà confirmée.