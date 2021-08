Si vous avez Xbox Live Gold, courez pour votre exemplaire gratuit de Diablo III

Tuer des démons n’a plus de prix, du moins sur Xbox. Vous pouvez utiliser Diablo III gratuitement si vous êtes abonné Xbox Live Gold.

À partir de ce matin, les abonnés Xbox Live Gold peuvent obtenir Diablo III gratuit sur console. Le grand Diablo III: Reaper of Souls peut être téléchargé gratuitement sur le Marché Xbox, vous permettant ainsi de profiter de l’un des épisodes les plus réussis et les plus appréciés de la saga de jeux de rôle et d’action de Blizzard.

Pour mettre la main sur le jeu vidéo, il suffit de l’installer et l’option de l’acheter est disponible, il peut donc s’agir d’une erreur de plate-forme. Si c’est le cas, il peut être plus mince pour les prochaines minutes.

Sinon, il n’a pas encore été communiqué par Xbox ou Blizzard, responsables respectivement de la boutique et du RPG, combien de temps la promotion sera valable.

Diablo III: Reaper of Souls est arrivé sur consoles il y a huit ans, permettant aux utilisateurs de consoles de profiter pour la première fois de la série emblématique Blizzard, qui sera plus tard également adaptée à la Xbox One.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu vidéo, n’hésitez pas à consulter l’analyse de Diablo III : Ultimate Evil Edition par le maître du fouet Manu Mora, qui a donné son aval au jeu vidéo à l’époque.

Toujours pour les consoles, la prochaine étape de la franchise, Diablo IV, est attendue, toujours sans date de sortie. De plus, en septembre, Diablo II: Resurrected sortira sur Xbox One et d’autres systèmes.