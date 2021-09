« Marvel’s Guardians of the Galaxy » atteint le stade d’or

L’équipe de développement d’Eidos Montréal et Square Enix ont partagé une excellente nouvelle pour ceux qui attendent avec impatience le lancement de « Marvel’s Guardians of the Galaxy », un jeu qui a officiellement atteint le stade or de son développement, il est donc maintenant prêt pour son arrivée dans les magasins à la date de lancement estimée le mois prochain sans la plus grande possibilité de retards importants (à moins que la distribution ne pose un problème).

Eidos Montréal a partagé la nouvelle via le profil officiel de « Marvel’s Guardians of the Galaxy » sur Twitter, accompagnant cette révélation d’un joyeux GIF de Peter Quill / Star-Lord avec Cosmo, le chien de l’espace, qui semble être une partie importante de cette histoire sur le groupe attachant des hors-la-loi de l’espace.

« Marvel’s Guardians of the Galaxy » s’inspirera directement des personnages de Marvel Comics, nous ne devons donc nous attendre à aucune référence liée au développement des personnages dans le MCU, car ils présenteront une nouvelle histoire complètement étrangère à cet univers dans lequel le joueur jouera exclusivement le rôle de Star-Lord.

Aussi attrayant que puisse être un jeu multi-perspectives, en particulier pour une distribution aussi variée et colorée que Les Gardiens de la Galaxie, l’équipe d’Eidos Montréal a clairement indiqué que la raison pour laquelle un seul personnage sera utilisé tout au long du jeu est de créer le le sentiment que ces personnages sont en fait vos compagnons d’aventure.

Ainsi, « Marvel’s Guardians of the Galaxy » a une date de sortie prévue le 26 octobre, avec des versions confirmées sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X/S et PC. La version pour Nintendo Switch sera disponible dans le Cloud, il sera donc obligatoire pour le joueur de rester connecté à Internet pour accéder au jeu.