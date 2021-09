Une affiche de Wildwood révèle la nouvelle aventure fantastique en stop-motion de Laika

Le studio derrière des succès tels que Coraline et Paranorman sont de retour. Laika vient d’annoncer son prochain projet, Forêt sauvage, avec une affiche révèlent. Le studio est célèbre pour son animation en stop motion unique utilisant des marionnettes et des décors sculptés à la main pour donner vie à leurs personnages. Forêt sauvage sera leur sixième long métrage.

Le président et chef de la direction de Laika, Travis Chevalier, devrait diriger. Knight n’est pas étranger au siège d’un réalisateur, puisqu’il a dirigé le film de Laika Kubo et les deux cordes ainsi que le blockbuster 2018 Bourdon. Le film sera cependant une première pour le directeur de la photographie Caleb Deschanel. Deschanel fera ses premiers pas dans le stop motion à travers ce projet. Bien qu’il ne s’agisse pas de son premier projet d’animation, puisqu’il a participé à la cinématographie du film de Jon Favreau Le roi Lion. Forêt sauvage sera produit par Arianne Sutner et écrit par Chris Butler, qui ont tous deux remporté le Golden Globe pour Lien manquant, qui a été réalisé par Butler.

Forêt sauvage sera basé sur le premier livre de The Wildwood Chronicles de Colin Meloy, chanteur et auteur-compositeur du groupe The Decemberists. Aucune distribution n’est encore annoncée, bien qu’il existe de nombreuses options telles que Netflix, Amazon ou Apple TV+.

Au-delà des limites de la ville de Portland se trouve Wildwood. Vous n’êtes pas censé y aller. Vous n’êtes même pas censé savoir qu’il existe. Mais Prue McKeel est sur le point d’entrer dans ce pays des merveilles enchanté. Son petit frère Mac a été emmené par un meurtre de corbeaux dans les profondeurs de la forêt, et elle – avec son malheureux camarade de classe Curtis – va le récupérer. Prue pense peut-être qu’elle est trop vieille pour les contes de fées, mais elle vient de se retrouver au centre d’un… rempli d’animaux parlants étranges, de bandits espiègles et de personnages puissants aux intentions les plus sombres.

« En tant que fils originaire de l’Oregon teint en profondeur, j’ai de l’eau de pluie, de la micro-brasserie et du café équitable dans mes veines », a déclaré Knight dans une interview avec Indiewire. « Avec ‘Forêt sauvage,’ J’ai l’opportunité de raconter une histoire follement ambitieuse de magie, d’émerveillement et de danger qui se déroule là où j’ai grandi. Mon propre Portland rejoindra ce panthéon de royaumes fantastiques inoubliables, avec une épopée émouvante qui ravivera l’imagination, remontera le moral et brisera les cœurs. »

Deschanel voit le projet comme une nouvelle opportunité d’apprendre, en disant cela avec Indiewire. « Je cherche toujours à faire quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant. Ce qui signifie travailler sur un projet où je n’ai aucune idée de ce que je fais. J’ai filmé ‘Ne jamais détourner le regard‘ en allemand, que je ne parle pas – et photographié ‘roi Lion‘ dans un monde virtuel dont je ne savais rien. ‘Forêt sauvage‘ sera filmé avec une animation stop-motion qui est en fait l’une des plus anciennes formes d’animation, mais qui utilise certaines des technologies les plus récentes pour la rendre encore plus expressive. Encore une fois, je n’ai aucune idée de ce que je fais. Mais, honnêtement, je ne fais que superviser des personnes incroyablement talentueuses qui l’ont fait plusieurs fois auparavant. J’apprends d’eux. C’est un processus passionnant – fascinant. »

Laika a fait ses preuves pour amener le public dans de tout nouveaux mondes au fil des ans. Donner vie à des histoires amusantes et effrayantes telles que Coraline et Paranorman, des aventures sincères telles que Kubo et les deux cordes, ou même des comédies légères se défoulent dans Les Boxtrolls et Lien manquant. Avec chaque projet, ils continuent de repousser les limites du stop motion en tant que médium ainsi que des effets spéciaux. Chacun de leurs cinq films a remporté des nominations aux Oscars. Le studio a également remporté l’Academy Sci-Tech Oscar pour son système d’impression 3D de prototypage rapide remarquable pour l’animation de personnages. Il n’y a pas si longtemps, le studio a acheté les droits de Dix-sept, le thriller d’action du scénariste John Brownlow, qu’il prévoit de réaliser comme premier long métrage d’action en direct.

Sujets : Bois sauvage