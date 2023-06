Les meilleures premières de la semaine du 12 au 18 juin sur Netflix, Prime Video et AMC+

Dans un paysage de divertissement saturé, avec un assaut constant de films et séries, prendre des décisions sur ce qu’il faut regarder devient de plus en plus difficile. Avec des plateformes de streaming comme NetflixAvec Prime Video et AMC + en lice pour attirer notre attention, choisir le bon contenu devient un défi. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Nous avons soigneusement sélectionné les titres les plus remarquables qui sont libérés en semaine du 12 au 18 juin, pour que vous puissiez profiter du meilleur sans avoir à chercher trop fort.

Au cours de la période précédente, certaines des principales sorties comprenaient des nouveautés telles que « Culpa mía », « Sabuesos » et « La salle bondée ».

De plus, il y avait de nouvelles saisons ou des épisodes finaux pour des séries attendues comme « Moi jamais »« Ressources humaines » et bien d’autres.

Cette fois, il y aura différents thèmes, notamment des histoires d’amour, des drames tragiques, des séries de science-fiction et l’apocalypse zombie.

Maggie et Negan reviennent dans l’univers apocalyptique des zombies dans « The Walking Dream : Dead City » (Photo : AMC)

QUELLES SONT LES MEILLEURES PREMIÈRES DE LA SEMAINE DU 12 AU 18 JUIN ?

1. « Dating Barcelone » (Prime Video)

Date de sortie : mardi 13 juin

Comme son nom l’indique, « Barcelona Dating » suit divers couples qui se rencontrent dans la ville espagnole après s’être connectés en ligne. Cependant, la route de la romance n’est pas toujours facile. Certains recherchent le véritable amour, d’autres veulent quelque chose de plus décontracté, tandis que d’autres cherchent simplement de la compagnie pour chasser la solitude de leur vie.

2. « Maman de location » (Netflix)

Date de sortie : mercredi 14 juin

Combien d’argent peut acheter une « mère porteuse » ? Après l’arrestation inattendue de son père, une femme trouve une opportunité de le sauver, mais en échange elle doit abandonner son corps. Dans le film, un couple issu d’une puissante famille d’affaires mexicaine cherche une mère porteuse très secrète. Cependant, lorsque la naissance tourne mal, la vie réserve une rencontre inattendue des années plus tard.

3. « Les adieux » (Netflix)

Date de sortie : mercredi 14 juin

Basé sur la vie de Rosario Castellanos, une importante écrivaine mexicaine, « Los adioses » parle de l’une des premières voix féministes du pays. Le film se déroule dans les années 1950 à Mexico, où elle défie une société dominée par les hommes. Malgré cela, elle devient une étudiante et intellectuelle talentueuse. Cependant, son histoire d’amour tumultueuse avec Ricardo révèle un côté contradictoire qui marque un point de non-retour.

4. « Star Trek : Étranges Nouveaux Mondes » Saison 2 (Paramount+)

Date de sortie : jeudi 15 juin

Dans la saison 2 de « Star Trek : Strange New Worlds », l’équipage de l’USS Enterprise, sous le commandement du capitaine Christopher Pike, fera face à des défis encore plus grands. En plus des missions extraterrestres, les membres d’équipage se lanceront également dans des voyages personnels qui mettront à l’épreuve leur détermination et redéfiniront leur destin.

5. « Miroir noir » Saison 6 (Netflix)

Date de sortie : jeudi 15 juin

Dans une tournure intéressante, Netflix nous présente une sixième saison de « Black Mirror » qui semble être une satire spirituelle d’elle-même. Cet épisode se compose de cinq nouvelles histoires, chacune explorant les aspects sombres et inquiétants de la technologie et de la société d’aujourd’hui. De plus, il a des protagonistes tels que Salma Hayek, Aaron Paul et Anjana Vasan. Préparez-vous à être immergé dans une expérience choquante et provocante qui défiera votre perception de la réalité et vous gardera sur le bord de votre siège.

6. « Outlander » Saison 7 (Starz)

Date de sortie : vendredi 16 juin

Dans la septième saison de « Outlander », Jamie, Claire et leur famille font face aux conséquences des événements déchirants du sixième épisode. Alors que Claire est accusée à tort de meurtre, Jamie et Young Ian se précipitent pour la sauver avant son procès inéquitable. Cependant, sa mission est encore compliquée par le déclenchement de la Révolution américaine, qui plonge la nation dans un chaos violent. Confrontés à des décisions impossibles et à un danger constant, les Fraser doivent s’adapter au changement et protéger leur foyer.

7. « Mission de sauvetage 2 » (Netflix)

Date de sortie : vendredi 16 juin

Tyler Rake, l’intrépide mercenaire australien, sort triomphant à la fin de « Rescue Mission ». Dans ce nouvel épisode bourré d’action, il est confronté à une mission encore plus dangereuse : aider un gangster géorgien impitoyable et sa famille à s’échapper de prison. Avec ses compétences et son expérience inégalées, Tyler entre dans un monde d’intrigues et de persécutions, affrontant des ennemis impitoyables et défiant tous les obstacles pour atteindre son objectif.

8. « Stan Lee » (Disney+)

Date de sortie : vendredi 16 juin

Le documentaire Disney+, « Stan Lee » montre les débuts du créateur révolutionnaire des super-héros Marvel. De ses modestes débuts à son ascension fulgurante dans l’industrie de la bande dessinée, ce film raconte l’histoire de Stan Lee et son impact sur le monde du divertissement. Découvrez comment ses idées révolutionnaires et sa vision audacieuse ont donné vie à un univers cinématographique sans précédent, qui a laissé une marque indélébile sur la culture populaire. Avec des images inédites et des histoires révélatrices, c’est un hommage au génie créatif.

9. « John Early : maintenant plus que jamais » (HBO Max)

Date de sortie : samedi 17 juin

Dans sa première comédie spéciale très attendue sur HBO, John Early: Now More Than Ever, le talentueux comédien monte sur scène à Roulette Intermedium à Brooklyn, New York, pour ravir le public avec son style unique et provocateur. Il est présenté dans un format qui rappelle un documentaire rock des années 70, alors qu’Early interprète des versions explosives de chansons célèbres. De plus, entre jeu et jeu d’acteur, on plonge dans les sketches des coulisses.

10. « The Walking Dead : la ville morte » (AMC+)

Date de sortie : dimanche 18 juin

Après la fin de « The Walking Dead », vient le spin-off tant attendu « Dead City », où Maggie n’aura d’autre choix que de s’allier à Negan pour sauver son fils, Hershel, qui a été kidnappé. Pensaient-ils qu’Atlanta était un enfer ? Eh bien, les rues de New York, envahies par les promeneurs, c’est encore pire. Les protagonistes devront naviguer dans un paysage urbain impitoyable et traître. Face à de nouveaux ennemis et à des dangers mortels, cette collaboration devient une force mortelle alors qu’ils se battent pour survivre.