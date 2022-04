Jurassic World Dominion Stars réparties sur deux couvertures épiques du magazine Empire

Les anciennes et nouvelles stars et les dinosaures de Jurassic World Dominion occupent le devant de la scène dans le dernier numéro d’Empire Magazine.

Alors que les discussions sur les films Marvel continuent de dominer les discussions sur les plus grandes sorties de cet été, la dernière édition d’Empire Magazine est là pour nous rappeler un petit film de dinosaures qui donne vraiment l’impression qu’il a duré 65 millions d’années. Dominion du monde jurassique arrive enfin dans les cinémas cet été après un long retard de Covid, et le dernier numéro d’Empire a livré une couverture épique divisée en deux parties; un avec le retour parc jurassique équipe de Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, et l’autre montrant Chris Pratt et Bryce Dallas Howard de Jurassic World avec les nouveaux venus DeWanda Wise et Mamoudou Athie.

FILM VIDÉO DU JOUR

Empire a publié des images de leurs couvertures sur Instagram avant la sortie officielle du numéro la semaine prochaine. Les deux couvertures se rejoignent pour former une pièce épique qui présente également plusieurs dinosaures emblématiques, dont Blue le vélociraptor et le retour du dilophosaure longtemps absent, vraiment vu pour la dernière fois dans parc jurassique. Il est juste de dire que les bandes-annonces en ont fait assez pour faire la promotion de la fin de la grange jusqu’à la Monde jurassique trilogie, et Empire est sur le point d’attiser un peu plus ces incendies en taquinant toutes les informations d’accès entrant dans le numéro.

Sur leur message, Empire a écrit : « Accrochez-vous à vos fesses ! Le casting épique (et les dinosaures) de Dominion du monde jurassique assemblez-vous pour le tournage de couverture exclusif au monde d’Empire, plus de 65 millions d’années dans la fabrication. La première des deux couvertures de collection exclusives au monde voit les stars originales Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum se réunir. Plus gros. Plus fort. Plus de dents. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard rejoignent les nouveaux venus DeWanda Wise et Mamoudou Athie sur le deuxième des deux objets de collection exclusifs au monde Dominion du monde jurassique couvertures.





Jurassic World : Dominion sort enfin Jurassic Park : La fin du monde perdu





Images universelles

Depuis que les mots « Jurassic World » ont été mentionnés, tout le monde avait la même image en tête ; un monde où les dinosaures régnaient à nouveau sur la Terre. Cependant, au lieu de cela, le premier Monde jurassique le film a réussi à retravailler l’original parc jurassique idée d’un parc à thème où les choses tournent mal, mais ils avaient la touche supplémentaire de pouvoir y glisser une bonne dose de nostalgie grâce à la construction de Jurassic World sur le site de l’ancien parc. Cela signifiait un retour à l’ancien centre des visiteurs et plus encore alors que la nouvelle attraction remplie de dinosaures s’effondrait.

Maintenant en Dominion du monde jurassique, nous sommes sur le point d’obtenir le film que tout le monde attendait depuis qu’un T-Rex a pris d’assaut San Diego lors de la finale de parc jurassique suite, Le monde perdu. Alors que Steven Spielberg n’a que son dinosaure errant dans la ville pendant une courte période, cette fois-ci, le monde est plein de créatures préhistoriques qui n’ont pas beaucoup de considération pour les personnes avec lesquelles ils partagent la planète.





Comment tout cela se passera-t-il dans Dominion du monde jurassique, est quelque chose que nous ne sommes plus qu’à quelques mois de découvrir après avoir attendu très longtemps la sortie du film. Avec des retours pour l’original parc jurassique acteurs et dinosaures sur les cartes, rien n’empêchera le film d’être l’un des plus grands succès de l’été.





Rebel Moon de Zack Snyder recrute Corey Stoll, Michiel Huisman et Cary Elwes

Lire la suite





A propos de l’auteur