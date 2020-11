Qui est Tobias Menzies? 6 choses que vous ne saviez jamais sur l’acteur de «  The Crown  »

Le 15 novembre 2020, Netflix a publié la quatrième saison de La Couronne. Tobias Menzies joue le prince Phillip.

«Le type d’acteur qui m’intéresse, auquel j’aspire, est celui où j’essaie de m’entraîner beaucoup dans n’importe quel personnage. Il peut s’agir de types de personnages très différents, mais au fond, j’ai toujours voulu être très, très crédible et enraciné dans la réalité », a déclaré Menzies.

« Une des façons de le faire est de l’enraciner autant que vous le pouvez dans vos propres expériences, puis de teinter celles-ci avec des teintes différentes, des couleurs différentes pour donner aux différents personnages leur chemin. »

En plus d’être un acteur incroyablement doué, il y a beaucoup plus à savoir sur l’homme qui incarne le mari de la reine Elizabeth.

De qui est Tobias Menzies La Couronne?

Tobias Menzies est né en Angleterre.

Tobias Menzies est né dans le nord de Londres, en Angleterre, le 7 mars 1974, faisant de lui un Poissons.

En 1998, il est diplômé de la Royal Academy of Dramatic Art. Il a actuellement 46 ans.

Ses parents ont divorcé quand il avait six ans.

L’un de ses parents est enseignant et l’autre est un producteur de la BBC. Les deux ne sont plus ensemble.

Tobias Menzies est un célèbre acteur de télévision.

En plus de La Couronne, Tobias Menzies joue dans plusieurs séries télévisées, parmi lesquelles De cette façon jusqu’à, Le Trône de Fer, Catastrophe, Outlander, La terreur, Rebelles de Star Wars, Le gestionnaire de nuit, L’honorable femme, Monter, Loi éternelle, La ligne de l’ombre, L’abîme, Rome, et Victime.

Tobias Menzies est également un acteur de cinéma célèbre.

Tobias Menzies est également connu pour ses apparitions dans les films suivants Le bas vers le bas, Trouver Neverland, Pierrepoint: le dernier pendu, Casino Royale, Expiation, Le soulagement de Belsen, Le duel, Jackboots sur Whitehall, Ne m’oublie pas, Hystérie, Mer Noire, Una, et Underworld: Blood Wars.

C’est un passionné de tennis.

Apparemment, le théâtre n’était pas son premier amour. C’était du tennis.

«J’ai passé la majeure partie de mon enfance sur un court de tennis. » il a dit. «C’était ma grande passion.»

Il est actif sur les réseaux sociaux.

Tobias Menzies est actif sur Twitter depuis août 2013.

Actuellement, il compte 148 500 abonnés et ne suit que 366 comptes en ligne.

Il utilise ses réseaux sociaux pour être solidaire du Belarus Free Theatre et pour promouvoir des pétitions qui mettent fin à la pauvreté alimentaire des enfants.

