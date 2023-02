Qui est l’acteur de Lucifer décédé lors de la diffusion de la série sur Netflix et dont peu s’en souviennent

célébrités

Lucifer est une série culte et malheureusement l’un de ses acteurs est décédé pendant la durée de diffusion de l’émission. On vous dit qui c’est !

© Chaîne YouTube Chris TrousdaleLe musicien et acteur

Lucifer j’arrive à Netflix et a conquis ses abonnés. La série mettant en vedette Tom Ellis raconte comment le diable lui-même vient dans le monde des vivants pour avoir sa propre boîte de nuit à Los Angeles et aider la police dans les cas les plus compliqués. Dans ce contexte, le spectacle a brillé et les critiques spécialisés lui ont accordé une acceptation de 88% en Tomates pourries tandis que le public lui a donné un solide 73%.

Malheureusement l’un des acteurs Lucifer Il est décédé des suites du coronavirus le 2 juin 2020. Qui est-ce ? Son nom était Chris Trousdale et participé à Lucifer dans le premier épisode de l’émission en tant que musicien pris en otage par un producteur qui avait déjà assassiné une femme dans une situation impliquant le rôle principal de l’émission. Bien que nous parlions d’un bref rôle, Trousdale était là depuis le début.

Un musicien et acteur parti trop tôt

Chris Trousdale En plus d’être acteur, il était musicien et au début des années 2000 il a participé au groupe de garçons Rue de rêve où était à côté de Jesse McCartney. Bien que les médias aient assuré que la séparation du groupe n’était pas dans les meilleurs termes, la vérité est que tous ses membres se sont réunis pour rendre hommage à leur partenaire une fois qu’ils ont appris la mort de cet homme de 34 ans.

Au moment du décès du musicien et acteur sur leurs réseaux sociaux ils ont posté ce qui suit : « C’est avec le cœur lourd que nous confirmons que Chris Trousdale est décédé le 2 juin 2020. Il était une lumière pour beaucoup et manquera à sa famille, ses amis et ses fans. Bien que nous sentions qu’il fait partie de nous tous, nous demandons que la vie privée de ses proches soit respectée dans ce duel. Si vous souhaitez faire un don en son honneur, veuillez le faire à l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. ».

Au moment où il a finalement perdu la vie, Chris Trousdale J’ai travaillé comme serveur dans un bar à sushi. « C’est très difficile de servir la nourriture de quelqu’un et de se faire dire : ‘Mais qu’est-ce que tu fais ici ? Tu étais mon idole, je t’avais sur le mur de ma chambre' »Il a déclaré dans une interview sur le présent qu’il devait vivre à cette époque avant le dénouement tragique dans lequel il a quitté sa forme physique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?