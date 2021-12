Golden Girls Spinoff The Golden Palace commence à diffuser sur Hulu en janvier

Si vous avez atteint la fin de votre dernière frénésie de Les filles d’or, vous pourrez bientôt continuer la fête en diffusant chaque épisode de la série dérivée de courte durée. Doublé Le Palais d’Or, le spin-off n’a été diffusé qu’une seule saison après la fin de Les filles d’or, et parce qu’il n’a pas été disponible pour le streaming, il a été largement oublié. Cela change en janvier lorsque Hulu a annoncé que Le Palais d’Or commence à diffuser en janvier.

Le Palais d’Or reprend directement après la finale de la série de Les filles d’or, qui a vu Bea Arthur se marier et s’éloigner de sa mère et de ses meilleurs amis. A la fin de la série, Les filles d’or était l’un des programmes les plus populaires de la télévision, et l’espoir était de garder les fans à regarder en ramenant le reste de la distribution. Betty White, Rue McClanahan et Estelle Getty ont toutes repris leurs rôles respectifs de Rose Nylund, Blanche Devereaux et Sophia Petrillo.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Dans le spin-off, Rose, Blanche et Sophia quittent leur maison commune à Miami et s’installent dans l’hôtel Art déco de South Beach, qu’elles prévoient de gérer. Avec Arther hors de la photo, Don Cheadle a été amené à jouer le directeur de l’hôtel Roland Wilson avec Cheech Marin co-vedette également en tant que co-chef Chuy Castillos. Avec une distribution aussi solide, le potentiel de Le Palais d’Or bien faire semblait être là, mais les fans ont découvert que ce n’était tout simplement pas la même chose dans un nouvel endroit sans la présence constante de Dorothy Zbornak (bien que Bea Arthur ait fait une apparition spéciale). CBS a finalement annulé le spin-off après une seule saison de 24 épisodes.

« Cela ressemblait à une idée merveilleuse », a déclaré Betty White à propos des retombées dans une interview de 1997, par Archive of American Television. « Ces femmes cloîtrées qui vivaient dans leur nid, dans leur maison, vendent la maison parce que Dorothy se marie. Ils achètent un hôtel en Floride, un de ces hôtels modernes art déco. Et ils doivent sortir de cette situation séquestrée et affronter la vie telle qu’elle sort de la rue, par le hall de l’hôtel. C’est un tout nouveau monde pour eux, ce qui serait intéressant.

Elle a ajouté: «Le problème était que nous avions les mêmes écrivains. Et si un script commençait à ne pas tomber ensemble, ils donnaient à l’un ou à l’autre un monologue et bientôt nous faisions filles à papa dans le hall. Et je pense que c’est pourquoi nous n’y sommes allés qu’un an. C’était trop essayer de faire le même vieux filles à papa sans le reste du spectacle. L’idée était bonne, mais les scénaristes n’étaient pas prêts pour cela.

Le Palais d’Or frappe Hulu exactement une semaine avant que l’une de ses stars ne devienne centenaire. Betty White aura 100 ans le 17 janvier, et en l’honneur de l’occasion, une célébration de sa vie et de sa carrière sera projetée dans les salles ce jour-là par Fathom Events. Les fans de White auront certainement beaucoup de matériel à découvrir en janvier.

Regarder Le Palais d’Or, recherchez l’émission qui commencera à être diffusée le 10 janvier 2002 sur Hulu. En attendant, vous pouvez regarder les épisodes classiques de Les filles d’or sur le service de diffusion en continu.





20e anniversaire de Harry Potter : l’affiche du retour à Poudlard réunit le monde des sorciers 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard sonne la nouvelle année sur HBO Max.

Lire la suite





A propos de l’auteur