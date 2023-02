Cansu Dere a pris la parole après les rumeurs de sa disparition dans le tremblement de terre ?

Supplémentaire

L’actrice Cansu Dere était liée au tremblement de terre tragique en Turquie et en Syrie, alors ses partisans se sont demandé à quoi ressemblait son état.

©GettyCansu Dere a pris la parole après les rumeurs de sa disparition dans le tremblement de terre ?

Turquie et Syrie Ils sont dans l’un de leurs pires moments après le tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,8 qui a déjà fait plus de 17 000 morts et les autorités comptent toujours les victimes sous les décombres, donc le nombre va sûrement augmenter dans les prochaines heures. À la suite de cette tragédie, une fausse rumeur est venue sur la mort de l’actrice Cansu Dere. A dit quelque chose?

La mannequin et présentatrice turque de 42 ans est aussi l’une des célébrités les plus reconnues de son pays, mais elle a aussi traversé les frontières grâce à ses productions. Feuilletons Sila, Sadakatsiz, Ezel et Mère Ils font partie de ceux qui sont devenus populaires dans le monde hispanophone, où les commentaires à ce sujet ont suscité une grande inquiétude.

+Est-ce que Cansu Dere a parlé après le tremblement de terre ?

Suite à une vidéo TikTok devenue virale avec plus de 5 millions de vues, une fausse nouvelle s’est répandue sur la mort et la disparition de l’interprète lors des tremblements de terre. Ses fans ont commencé à se demander ce qui se passait, mais la réalité est qu’il n’y a aucun rapport officiel qui mentionne sa mort. Cependant, Cansu Dere n’a pas parlé après cela non plus.

On s’attendait à ce que dans son profil officiel de Instagram (@cansudere) J’ai reçu une réponse aux innombrables commentaires sur son état, mais aucune sorte de déclaration n’est venue. La seule nouveauté qui apparaît, ce sont les messages de ses followers avec une inquiétude notable. Au delà de ça, l’actrice vit à Istanbul, un endroit très éloigné de la zone du tremblement de terre, elle n’aurait donc en aucun cas été affectée.

Un reportage sur l’actrice est attendu Cansu Dere, bien que nous réitérons qu’il n’y a aucune information faisant référence à son état de santé ou à celui de ses proches lors de la tragédie en Turquie. L’inverse est le cas d’autres célébrités nationales qui ont mentionné des proches touchés et de ceux qui ont envoyé une aide financière à ceux qui en avaient le plus besoin.

