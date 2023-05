Marvel Star Anson Mount a presque joué un rôle important pour DC

Mont Anson a récemment eu l’occasion de revenir dans l’univers cinématographique Marvel en Doctor Strange dans le multivers de la folieoù il a de nouveau enfilé le costume Black Bolt après l’avoir représenté pour la première fois dans le Inhumains série. Mais bien avant d’arriver dans le MCU, l’acteur a failli devenir un méchant célèbre pour la compétition.





Le partage d’acteurs n’est pas nouveau pour les sociétés de bandes dessinées et leurs franchises de films ou de télévision. Frank Grillo a récemment été nommé Rick Flag Sr. pour Commandos Créatures après avoir joué à Crossbones dans le MCU. Ryan Reynolds a joué Hal Jordan deux ans après avoir fait ses débuts en tant que Wade Wilson dans X-Men Origins: Wolverineet est revenu à Marvel en 2016 avec Dead Pool.

Un autre exemple clair est James Gunn, qui a réalisé les deux premiers gardiens de la Galaxie films, puis réalisé La brigade suicide pour DC, est revenu dans la franchise Disney avec le dernier opus de la saga et sera désormais en charge de tous les projets audiovisuels de la division Warner Bros. Discovery, pour lesquels il emmènera sûrement plusieurs acteurs du MCU avec lui.

Et maintenant, Mount révèle que lui aussi aurait pu faire partie de cette liste. Dans une interview avec Michael Rosenbaum et Tom Welling sur leur podcast Talk Ville, l’acteur a avoué qu’il était très proche de devenir Lex Luthor dans Smallvilleun rôle que Rosenbaum lui-même finira par assumer :

« Michael, tu ne t’en souviens pas ? [laughs] À l’époque où vous avez obtenu le rôle, vous me disiez: «Je fais ce truc de Superman; Je joue Lex Luthor.’ Nous étions au téléphone ou quelque chose comme ça. [I said] ‘Oh mon dieu, ils m’ont offert ça!’ Il vient de sortir; Je ne pensais pas. C’était la chose la plus stupide et la plus insensible à dire que j’aie jamais dite.

De plus, il a parlé des raisons pour lesquelles il n’a pas accepté le poste :

« Honnêtement, je ne m’en souviens pas. Mes représentants ne voulaient vraiment pas que je me rase la tête, mais cela ne me dérangeait pas vraiment. Honnêtement, je ne me souviens pas pourquoi.

L’héritage de Smallville

Smallville créée en 2001, étant l’une des premières séries d’action en direct à se concentrer sur un super-héros pendant son adolescence, montrant un Clark Kent inexpérimenté apprenant à utiliser ses capacités bien avant d’enfiler le costume de Superman.

La série a duré 10 saisons et a connu un énorme succès, notamment grâce à la relation entre le protagoniste et le méchant. Lex et Clark commencent l’histoire en tant qu’amis, mais leur relation s’assombrit progressivement en raison de l’obsession de Lex de découvrir la vérité derrière l’accident qui les a réunis en premier lieu.

Smallville était une pièce fondamentale pour que, des années plus tard, The CW décide de construire sa propre franchise basée sur les personnages de DC avec l’Arrowverse. En fait, la série mettant en vedette Welling et Rosenbaum avait sa propre version de la Justice League et a presque publié diverses retombées axées sur d’autres personnages tels que Green Arrow de Justin Hartley ou Aquaman d’Alan Ricthson.

Et bien que ces idées n’aient pas prospéré, le réseau a repris ce chemin en 2012 avec la première de Flècheen 2014 avec l’arrivée de Le flash, et plus tard avec les autres séries qui ont connu un succès individuel et collectif. En fait, Welling et Erica Durance, qui ont joué Lois Lane sur Smallville, sont revenus dans le Crise sur des terres infinies croisement.