L’univers de l’horreur Stan Lee présenté à l’écran par Timur Bekmambetov

Stan Lee était un géant du monde de la bande dessinée, et son héritage à travers l’univers cinématographique Marvel en témoignera pour les générations à venir. Cependant, alors que Lee est surtout connu pour avoir créé certains des plus grands héros de l’histoire de Marvel Comics, il a réalisé des travaux moins connus dans le genre de l’horreur qui sont sur le point d’être présentés à l’écran via Voulait réalisateur Timur Bekmambetov, ZQ Entertainment et la propre société de Lee, POW! Divertissement. Les deux projets en cours de développement sont intitulés Chirurgien et Carnaval des tueurs qui datent d’avant ses grandes bandes dessinées de super-héros Marvel des années 1960.

Les deux histoires sont certainement plus sombres que ce à quoi beaucoup s’attendent du travail de Lee avec Marvel, et les fans de la légende de la bande dessinée seront très heureux de voir certains de ces travaux plus anciens attirer l’attention après tant de temps. Le premier est Chirurgien, l’histoire d’Alex Covin, un jeune de 12 ans, qui lit une bande dessinée mystérieuse et est transporté dans le monde terrifiant de la bande dessinée : un centre de détention pour mineurs hanté envahi par des forces démoniaques dirigées par Sawbones, une entité meurtrière qui s’attaque aux détenus en difficulté . Alex est-il devenu fou ? Ou ce monde cauchemardesque est-il sa nouvelle réalité ? S’il veut s’échapper, Alex doit trouver un moyen de vaincre Sawbones, mais il se rend vite compte que Sawbones est le gardien de ses ténèbres et la personnification de toutes ses peurs.

Ensuite nous avons Carnaval des tueurs, un conte « qui se déroule au milieu des tempêtes de Dust Bowl qui ont ravagé les Grandes Plaines américaines dans les années 1930, est centré sur une jeune fille dotée de capacités psychiques qui sent que le carnaval itinérant dans lequel elle et sa mère ont cherché refuge est le point zéro d’une invasion extraterrestre imminente. »

« Il n’y a pas d’autre cerveau qui a créé un divertissement plus réussi que Stan Lee. Je suis ravi d’apporter à l’écran le côté le plus sombre de son génie créatif et de son imagination », a déclaré Bekmambetov à Deadline.

« Certains fans ne le savent peut-être pas, mais Stan Lee a écrit plusieurs séries de bandes dessinées d’horreur dans les années 1940 et 1950 avant que les bandes dessinées de super-héros ne deviennent importantes dans les années 1960 », Gill Champion, POW! a ajouté le président de Entertainment. « Stan a adoré revisiter le genre il y a quelques années lorsqu’il a écrit ces histoires, et nous sommes ravis de leur donner vie avec un réalisateur aussi visionnaire que Timur Bekmambetov. Nous pensons que les fans seront surpris de découvrir un côté plus sombre de Stan Lee qu’ils n’ont jamais vu auparavant !

En ce qui concerne le travail de Stan Lee, peu de gens ont laissé une marque aussi durable dans le monde de la bande dessinée, de la télévision, des films et de la culture pop, et avec ces premières histoires portées à l'écran, montrant encore un autre à côté de son héritage, son travail va trouver sa place dans la vie de plus de gens qui ne sont peut-être pas enthousiasmés par le flux constant de films Marvel mais pourraient bien être à bord pour quelque chose d'un peu plus sombre. Il n'y a actuellement aucune information disponible sur les dates de sortie prévues, ou les distributions, mais les deux films seront adaptés par Kevin Kolsch, Dennis Widmyer et Matt Greenberg, qui ont déjà travaillé ensemble sur le dernier Sématiste pour animaux de compagnie adaptation ainsi que les goûts de 1408, Halloween H20 et Règne du feu.









