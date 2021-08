Young Sheldon Saison 5: Cast, histoire et toutes les dernières informations

– Publicité –



Jeune Sheldon Raegan Revord dit que la saison 5 est en tournage. Missy est jouée par l’actrice. La théorie du Big Bang Sheldon est un spin-off. Avec sa famille, ils le soutiennent dans toutes ses entreprises. Saison des jeunes Sheldon 3 a été écourté. La date de retour de l’année suivante a été repoussée.

La saison 5 sera également diffusée en octobre plutôt que la sortie habituelle de la mi-septembre. Cela signifie qu’il sera retardé de quelques semaines supplémentaires. La finale de la saison 4 de Young Sheldon, « Le monde sauvage et laineux de la dynamique non linéaire », mettait en vedette Missy au centre de la narration. Elle a traité des problèmes de garçon pour la première fois. Mais ce qui était censé être un problème personnel s’est transformé en un problème sérieux lorsque George Sr. et Mary ont eu une série d’événements. Alors que Missy a depuis surmonté ses problèmes grâce au soutien émotionnel de Sheldon qu’elle a reçu, les parents Cooper sont toujours en mauvais termes.

Les acteurs et l’équipe préparent leur retour sur le plateau quelques mois plus tard Jeune Sheldon était en vacances d’été. Prendre sur Instagram, Revord a emmené les fans dans les coulisses sur ce que c’est que de se préparer pour le prochain tournage de la série. En raison de la pandémie de coronavirus, elle doit d’abord se faire tester. De là, elle vérifie la garde-robe de Missy en vue de la saison 5. Regardez la vidéo ci-dessous :

La saison 5 de Young Sheldon pourrait susciter le plus d’intérêt pour Mary et George. La saison 4 s’est terminée brusquement avec la suggestion que le patriarche de Cooper, Brenda Cooper, aurait une liaison après que le couple se soit rencontré dans un bar. Cette intrigue n’est peut-être pas une surprise, mais elle mérite d’être notée. CBS a expérimenté avec des sujets plus sombres dans Jeune Sheldon au cours du passé, ils doivent donc faire attention à la façon dont ils rythment leur narration. Jeune Sheldon ne répondra pas immédiatement aux questions sans réponse sur l’état matrimonial de Mary et George.

La bonne nouvelle est cependant que Jeune Sheldon Vous pouvez également vous concentrer sur d’autres histoires telles que l’étoffer Georgie Alors que Missy et Sheldon terminent leurs arcs respectifs, il est facile de suivre Sheldon puisqu’il est le personnage principal de la série, mais ses frères et sœurs sont tout aussi intéressants. Ce n’est pas une mauvaise idée de passer plus de temps ensemble ou sur la relation non résolue entre Meemaw, le Dr Sturgis.