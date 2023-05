La visionneuse de mystères non résolus aide à casser l’affaire après avoir repéré un enfant disparu

Merci au nouveau Mystères non résolus, le cas d’un enfant disparu a été résolu, et la meilleure nouvelle est qu’elle est saine et sauve. Dans la troisième saison de la série Revival, il y a un épisode intitulé « Enlevé par un parent » qui évoque la disparition de Kayla Unbehaun, une fillette de 9 ans qui a été enlevée par sa mère non gardienne, Heather Unbehaun, en 2017. Son son père, Ryan Iserka, la cherchait depuis, ce qui a conduit à l’inclusion de l’histoire dans le Mystères non résolus épisode. Il a été créé sur Netflix en novembre 2022.





Le National Center for Missing & Exploited Children vient d’annoncer que Kayla a été retrouvée. Aujourd’hui âgée de 15 ans, Kayla a été retrouvée après que Heather l’ait emmenée faire ses courses dans un Plato’s Closet à Asheville, en Caroline du Nord. Par People, le propriétaire du magasin a reconnu la fille du Mystères non résolus épisode et a immédiatement appelé la police. Les autorités sont arrivées et ont arrêté la mère, qui aurait été libérée sous caution et actuellement accusée d’enlèvement d’enfant. Pendant ce temps, son père a exprimé sa joie d’être réuni avec Kayla.

« Je suis ravi que Kayla soit en sécurité à la maison », a déclaré Iserka dans un communiqué partagé par le National Center for Missing & Exploited Children. « Je tiens à remercier [the Elgin Police and Fire Departments], le National Center for Missing & Exploited Children et tous les organismes chargés de l’application de la loi qui l’ont aidée dans son cas. Nous demandons la confidentialité alors que nous apprenons à nous connaître à nouveau et naviguons dans ce nouveau départ.

Les mystères non résolus aident à résoudre un cas

Kayla Unbehaun a été vue pour la dernière fois par son père après un défilé du 4 juillet en 2017. Heather avait emmené Kayla en camping mais n’est pas revenue le lendemain quand il était temps pour elle de rentrer chez elle. Iserka avait publiquement plaidé pour le retour en toute sécurité de Kayla au cours des six dernières années précédant le Mystères non résolus épisode qui entraînerait sa découverte. En 2020, il a écrit une lettre d’anniversaire qui a été publiée par le National Center for Missing & Exploited Children avec une photo de progression d’âge de ce à quoi elle pourrait ressembler à 12 ans.

« Quand j’ai découvert que tu étais parti, mon cœur s’est brisé en un million de morceaux », a écrit Iserka dans la lettre d’anniversaire. « Je me rends compte que vous grandissez et changez et que vous avez probablement l’air différent comme sur la photo de progression d’âge, ce qui est difficile à accepter pour mon esprit. Vous êtes probablement trop vieux pour jouer aux jeux auxquels nous jouions, mais je vous promets que nous trouverons de nouveaux et des choses amusantes à faire ensemble. Tu me manques ma chérie et je ne t’abandonnerai jamais.

Selon le Mystères non résolus site Web, l’émission a aidé à résoudre la moitié des cas qu’elle a présentés depuis sa création. Cela comprend la réunion de plus de 100 familles avec des êtres chers perdus et la résolution de nombreux autres cas, impliquant des personnes disparues, des fugitifs recherchés et des meurtres non résolus. Ils vantent plus de 260 cas résolus en conséquence directe de l’émission.

Vous pouvez diffuser les trois saisons de la Mystères non résolus renaissance sur Netflix.