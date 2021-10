Marvel : Ils révèlent le coupable du clic de Thanos et c’est le vengeur auquel on s’attend le moins

Après une année au cours de laquelle le monde du divertissement a été ralenti par la pandémie, les studios de cinéma préparent de grands premières. L’un d’eux est Les studios Marvel, qui -en plus de son séries au Disney+– déjà sorti Veuve noire et Shang-Chi et la légende des dix anneaux, et maintenant ça passe Éternels et Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Alors que les théories sur ce qui se passera dans la quatrième phase inondent les médias sociaux, une observation de Avengers : guerre à l’infini est revenu pour susciter la polémique.

Cette fois, une nouvelle explication sur la Thanos snap Il est venu de l’un des administrateurs qui travaille maintenant pour l’entreprise. Il s’agit de Nia DaCosta, qui a effectué Bonbon, et se prépare à entrer dans l’univers cinématographique Marvel avec deux films très attendus : Capitaine Marvel 2 et Les merveilles. En ce sens, le scénariste américain a évoqué l’intrigue en dialogue avec Inverse.

« J’aime dire à la légère que Captain America est le coupable de ‘The Snap« parce qu’il essayait de faire le mieux possible. Il y a un monde où il est en fait un méchant parce qu’en fin de compte, il aurait dû sacrifier Vision« , a déclaré DaCosta. A propos du personnage joué par Chris Evans, il ajouta: « Il a choisi la vie d’un robot, qui était sensible, sur littéralement l’univers entier. Il y a une sorte de Anti Hero si on le voit sous cet angle”.

Le réalisateur fait ainsi référence aux événements de Avengers : guerre à l’infini, dans lequel le clic que Thanos fait avec le gant complet avec les gemmes de l’infini, provoque la disparition de la moitié des êtres vivants de l’univers au hasard. Cette histoire est reprise dans Avengers : Fin de partie, où l’équipe de super-héros dirigée par Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Hawkeye et Black Widow cherche à inverser l’action catastrophique.

Nia DaCosta a probablement raison dans ses propos : tout serait très différent si Captain America avait pris la décision de sacrifier Vision afin de ne pas mettre l’univers en danger avec les idées de Thanos. Cependant, ne pouvait pas oublier que le personnage joué par Paul Bettany faisait en réalité déjà partie de la famille et qu’il avait des sentiments en dépit d’être un robot.

