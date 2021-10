Comme Spider-Man : ils filtrent la bande-annonce d’Uncharted avec Tom Holland en protagoniste

C’est déjà arrivé avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison, maintenant avec Inexploré. Et est-ce la fascination des cinéphiles pour Tom Holland grandit chaque jour et tout avant-première de ses prochains films c’est le bienvenu. Cette fois, c’est un supposé filtration de la bande annonce du film basé sur le célèbre jeu vidéo. Mais ce n’est pas tout : des rumeurs indiquent aussi que ce jeudi 21 octobre la bande-annonce complète arrivera de la main de Photos Sony.

Dans la vidéo qui circule déjà sur les réseaux sociaux, on la voit pendant 40 secondes Le personnage de Tom Holland recréant l’une des scènes les plus emblématiques de Inexploré. De plus, sa co-star apparaît brièvement Mark Wahlberg et se termine par l’annonce que le 18 février 2022. C’est vrai? Ce n’est pas encore confirmé, mais ce ne serait pas la première fois qu’un fragment d’un film serait divulgué à l’avance.

L’acteur qui donne aussi vie à Pierre Parker, cette fois, il se met à la place de Nathan drake, le protagoniste de la saga créée par Le chien méchant. Suspendu à un avion en mouvement, votre personnage doit se sauver en grimpant sur des cases. La même situation se produit dans Uncharted 3: La tromperie de Drake, cette version du jeu de Playstation 3 sorti en 2011. Il s’est avéré que ce ne serait qu’un clin d’œil à cette scène, car le long métrage raconterait une histoire indépendante.

Pour le moment, Sony Pictures n’a pas commenté la question et on ne sait pas si demain le avance officielle sur leurs réseaux sociaux. Au cas où cela ne se produirait pas, il est prévu que la bande-annonce soit publiée dès que possible, étant donné qu’il ne reste que quelques mois avant sa première l’année prochaine et que ses fans ne peuvent plus attendre. Est-ce que la production de cette bande la planification a commencé en 2008 et il est tard depuis longtemps.

La direction sera en charge de Ruben Fleischer, également responsable de Venin, tandis que le reste de la distribution sera complété par Mark Wahlberg dans le rôle de Victor « Sully » Sullivan, Sophie Ali comme Chloé Frazer, Tati gabrielle comme Braddock et la participation de Antonio Banderas. Le script a été adapté pour montrer une version adolescente du protagoniste en tant que préquelle et c’était l’œuvre de Art Marcum, Matt Holloway et Rafe Judkins.

