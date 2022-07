Marvel : Chris Evans était furieux contre Tom Holland, mais a ensuite fait des merveilles sur son Spider-Man

merveille

Chris Evans et Tom Holland se sont rencontrés aux studios Marvel, où ils ont passé plusieurs heures ensemble. Mais tous n’étaient pas bons. Découvrez ce qui s’est passé entre eux.

© GettyChris Evans s’est fâché contre Tom Holland

Les acteurs de merveille Ils ont réussi, au fil des ans, à conquérir le cœur de milliers de fans. Eh bien, ses personnages ont marqué différentes générations, mais en même temps, ils ont réussi à établir une tendre amitié entre eux. C’est parce qu’en partageant tant d’années et d’heures de travail ensemble, il était impossible de ne pas s’identifier. C’est pourquoi les artistes aiment Chris Evans Oui Tom Holland Ils ont un grand lien les uns avec les autres.

Bien qu’actuellement Chris Evans Oui Tom Holland ne travaillent plus ensemble, car le premier d’entre eux est parti merveille en 2019, ils continuent d’entretenir de bonnes relations. Cependant, la vérité est qu’il fut un temps où Captain America s’est fâché contre Spider-Man. C’est Evans qui, récemment lors d’une interview avec le podcast Disney D23 Il a avoué le moment qui l’a le plus dérangé de partager un écran avec Holland.

dans le rapport Chris Evans Il a été interrogé sur le secret le plus difficile qu’il ait dû garder secret dans le MCU. Car, s’il y a quelque chose qui n’entre pas en discussion, c’est que l’étude a une règle inviolable: ne donnez pas de spoilers et évitez les fuites. Face à cela, l’interprète de Steve Rogers a répondu : « Le secret le plus difficile à garder était toujours le suivant. Le plus dur était toujours le dernier. Ce sujet est un peu compliqué. J’en ai encore quelques-uns dans ma manche. Non non Non. C’est un mensonge, je n’en cache plus. Je suis descendu de ce train maintenant, donc heureusement je n’ai plus à garder de mystères pour moi.”.

Mais, la vérité est que cela l’a amené à parler de Tom Hollandqui est connu pour sa renommée de ne pas savoir garder les secrets de merveille. Que ce soit par innocence ou par insouciance, l’artiste qui donne vie à Spider-Man a toujours donné une avance non autorisée. C’est pour ça que Chris Evans déclaré: « Avec le temps on s’habitue presque à savoir dire moins. Vous n’avez tout simplement pas besoin de répondre en fonction de quelles questions ou de tout garder dans un état sucré. Mark Ruffalo et Tom Holland ont eu beaucoup plus de mal à garder des secrets que moi. Tom Holland ne peut même pas s’en empêcher”.

Quoi qu’il en soit, après ces mots, Chris a précisé que, même s’il était quelque peu agacé par les spoilers de ses collègues, il les aime beaucoup. En effet, selon ses dires, son combat préféré dans tout l’univers cinématographique était avec Spider-Man. « C’était très bref, mais j’ai bien aimé le combat avec Spider-Man de Tom Holland. Il n’y avait pas de colère dans cette bataille, c’était simplement nécessaire. J’aime vraiment les capacités et les super pouvoirs de Spider-Man« , étaient ses mots exacts.

