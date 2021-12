Jack Reacher : Ne jamais revenir en arrière aura-t-il un suivi ?

2012 a vu Tom Cruise jouer dans/comme Jack Reach, un blockbuster d’action PG-13 à la suite d’un ancien officier de police militaire devenu nomade qui réussit toujours à se retrouver mêlé à de dangereux complots. Ce premier film a eu suffisamment de succès pour mériter une suite, Jack Reacher : Ne jamais revenir en arrière. Malheureusement, en dépit d’être un coup financier, les critiques étaient divisées.

L’argent tiré du film aurait dû être suffisant pour justifier une autre suite. Cependant, des rapports ont fait surface selon lesquels toute tentative de faire ce qui aurait été un suivi difficile avec une cote R était au point mort, laissant une continuation de la franchise dans les airs. Alors, y aura-t-il un autre film de Jack Reacher ?

Qu’est-il arrivé au Jack Reacher : ne jamais revenir en arrière ?





Bien que Lee Child ait respecté le jeu d’acteur et le dévouement de Cruise à jouer Reacher, il n’a jamais été un fan du casting de la superstar, citant sa stature physique comme raison. Dans les livres, Reacher est dans la mi-trentaine et pèse 6’5 et ​​250 livres. Cruise n’a que 5’7 et a presque 50 ans. Reacher est une présence qui fait tourner les têtes chaque fois qu’il entre dans une pièce, et Cruise ne correspond tout simplement pas. En fin de compte, Child a décidé d’exercer une clause dans son contrat qui lui a permis d’interrompre la franchise après seulement deux films. Selon Indiewire, il a commenté la question en 2018, en déclarant: « Cruise, malgré tout son talent, n’avait pas ce physique. J’ai vraiment aimé travailler avec lui. C’est un gars vraiment, vraiment sympa. Nous nous sommes beaucoup amusés. . Mais finalement, les lecteurs ont raison. La taille de Reacher est vraiment, vraiment importante, et c’est un élément important de qui il est. L’idée est que lorsqu’il entre dans une pièce, tout le monde est juste un peu nerveux pendant cette première minute . »





Les romans de Jack Reacher ont une base de fans enragés, et beaucoup n’étaient naturellement pas enthousiasmés par la représentation de Cruise en tant que personnage principal. Ainsi, la course des A-lister a atteint sa fin. La suite cotée R que Cruise et Jack Reacher (2012) que le réalisateur Christopher McQuarrie essayait de faire se serait collé plus étroitement au matériel source percutant, mais c’est un projet qui n’était pas censé être. Le duo n’a pas perdu espoir, cependant, car il y a toujours des désirs pour la star d’action de figurer dans un film d’action R-rated qui le verrait présenté d’une manière jamais vue auparavant. Dans une interview avec Empire, McQuarrie a même fait allusion à deux de ces projets avec des implications pour montrer Cruise dans un rôle plus méchant, plus proche de son rôle de Vincent dans Michael Mann. Collatéral. McQuarrie a cité des films tels que Dead Pool et Joker comme source d’inspiration pour ces projets. Le duo pourrait-il travailler sur une sorte de film de super-héros ?





Est-ce la fin de Jack Reacher ?





Nous reverrons le vagabond percutant, mais cette fois sur un écran plus petit. La série de livres bien-aimée de Lee Child a été redémarrée en tant que série télévisée sur Amazon Prime, simplement intitulée « Attaque » avec Alan Ritchson (« Titans, » « Petiteville« ). L’acteur répond à la plupart des exigences physiques, étant âgé de 6’4 et d’une trentaine d’années, et les fans de la série seront ravis de savoir que la série suivra de près le matériel source. Être sur Amazon, qui a fait l’incroyablement graphique Les garçons, les showrunners auront plus que probablement beaucoup de portée en ce qui concerne l’obscurité qu’ils peuvent obtenir.

Chaque saison couvrira un livre de la série, le premier étant basé sur le premier roman de Reacher, Aire d’abattage. En résumé, alors qu’il traversait la petite ville géorgienne de Margrave, Reacher est arrêté et accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis et doit utiliser ses talents d’enquêteur pour prouver son innocence tout en faisant face à son passé et à un réseau de contrefaçon louche. Les showrunners pourraient également prendre des éléments de trois romans prequel (« L’école du soir », « L’affaire » et « L’ennemi ») pour donner un aperçu de la vie du personnage avant d’arriver à Margrave ainsi que pour trouver des moyens de faire deviner les fans de longue date.





Marc Bendavid (« Matière noire« ) comme Hubble, un comptable naïf qui se laisse entraîner dans des relations commerciales mauvaises et potentiellement dangereuses. Compagnon « Petiteville » Kristin Kreuk jouera Charlie, la femme dure et pragmatique de Hubble et une ancienne débutante. Harvey Guillen (« Loups-garous à l’intérieur« ) incarnera un médecin légiste nommé Jasper, de plus en plus perturbé par la série de meurtres dans sa ville. Willie C. Carpenter (« demoiselles sournoises« ) jouera un barbier nommé Mosley, qui se liera également d’amitié avec Reacher dans sa recherche pour effacer son nom. Currie Graham (« Femmes au foyer désespérées« ) jouera Kleiner Sr., un homme d’affaires local avec un côté sombre et des racines profondes dans le passé et le présent de Margrave. Enfin, Maxwell Jenkins (« Perdu dans l’espace« ) incarnera un jeune Jack Reacher dans des scènes explorant le passé du personnage.





La première saison de 8 épisodes devrait être diffusée sur le service de streaming populaire l’année prochaine le 4 février.





