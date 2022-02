Scarlett Johansson a révélé pourquoi elle n’utilisait pas les réseaux sociaux

CÉLÉBRITÉS

L’actrice qui a donné vie à Black Widow est très différente de ses pairs des studios Marvel. C’est la vraie raison pour laquelle elle reste à l’écart de l’exposition à la plate-forme.

© GettyScarlett Johansson, l’une des figures de Marvel.

Les fans de Univers cinématographique Marvel Ils attendent toujours de nouvelles images du tournage ou des avant-premières des films qui viendront dans la franchise de super-héros. Beaucoup d’acteurs collaborent en postant quelques morceaux sur réseaux sociaux, mais quelques-uns préfèrent réserver au maximum leur vie intime. Scarlett Johansson, interprète de Veuve noireen est un exemple clair.

Bien qu’elle n’ait que 37 ans, l’actrice a une filmographie importante qui l’a rendue populaire dans le monde entier. Et cela s’est intensifié depuis qu’il a rejoint l’entreprise de Kevin Feige en tant que membre du vengeurs. En y pensant ainsi, Je pouvais compter sur des millions de followers sur un profil Instagram ou Twitter. Cependant, il semblait complètement y échapper et -enfin- il osa dire la raison.

Quelques célébrités créent des profils cachés pour contacter uniquement leur famille et leurs amis, mais, en dialogue avec Lad Bible, il a assuré qu’il est très loin de le faire. « Je n’ai pas grandi avec les réseaux sociaux. Il était déjà semi-formé lorsque le phénomène a commencé, donc je pense que c’est juste Je n’ai pas le cerveau pour gérer ça. Rester en contact avec les amis et la famille demande déjà beaucoup de mon esprit», commença Scarlett.

Ainsi, il a argumenté : «Je n’ai jamais eu de réseau social, donc je ne sais pas s’il me manque quelque chose. Peut-être que je devrais rester en dehors de certaines choses amusantes”. N’essayez pas de la trouver sur Facebook, Twitter ou Instagram ! Malgré le fait qu’il soit l’outil fondamental de nombreux acteurs pour diffuser leurs nouveaux projets, l’interprète refuse totalement de rejoindre ces applications.

« Je ne ressens pas le besoin de me promouvoir de cette façon. Mais en tant que moyen de partage d’informations et de sensibilisation à certains problèmes, je pense que ces plateformes sont sans précédent. Ce sont des outils incroyables pour communiquer des informations, notamment sur différentes causes, crises ou mouvements« , il ajouta. Et il a conclu : «Je préférerais que les gens aient moins accès à ma vie personnelle. Si je pouvais le garder comme ça, je serais une femme heureuse”.

